基隆警告別式 家屬盼安奉軍人公墓

高階警官昨為蘇昱鴻靈柩覆蓋國旗。記者陳正興／攝影 基隆市警局八堵分駐所警員蘇昱鴻所內值勤時遭簡姓男子駕貨車衝撞殉職，昨天舉行告別式，蘇獲頒三等楷模獎章，棺槨覆蓋國旗、警旗，遺體火化後骨灰暫厝警察公墓，但家屬希望安奉軍人公墓，警政署長黃明昭允諾協調相關單位處理。

蘇昱鴻上月廿九日晚間在八堵分駐所值勤，簡男駕貨車衝進分駐所，蘇昱鴻遭撞，送醫不治。昨天上午在新北市立殯儀館舉行告別式，內政部政務次長吳容輝、基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜、警政署長黃明昭都到場致意。

吳容輝代表頒發三等楷模獎章，由蘇的妹妹代表接受，基隆市警察局長翁群能則率隊在棺槨覆蓋國旗、警旗。告別式結束，黃明昭率官警列隊，在蘇昱鴻靈柩送上靈車時敬禮致意，陪蘇昱鴻走完最後一程。

基隆市警局八堵分駐所警員蘇昱鴻無辜枉死，昨舉行告別式，出席的警察同仁神情哀戚。記者陳正興／攝影

針對警所安全問題，吳容輝說，已請警政署調查全台派出所駐地環境，規畫改善。針對家屬表示希望能讓還在就讀警專的妹妹回金門服務，吳也允諾會協助。

黃明昭則表示，駐地安全強化防護，包含臨時性安全措施及長期性安全措施，都已在進行中。家屬希望蘇昱鴻能安奉在軍人公墓，警政署會協調相關單位處理，目前先暫放警察公墓。