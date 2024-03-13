聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆警告別式 家屬盼安奉軍人公墓

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

高階警官昨為蘇昱鴻靈柩覆蓋國旗。記者陳正興／攝影
高階警官昨為蘇昱鴻靈柩覆蓋國旗。記者陳正興／攝影
基隆市警局八堵分駐所警員蘇昱鴻所內值勤時遭簡姓男子駕貨車衝撞殉職，昨天舉行告別式，蘇獲頒三等楷模獎章，棺槨覆蓋國旗、警旗，遺體火化後骨灰暫厝警察公墓，但家屬希望安奉軍人公墓，警政署長黃明昭允諾協調相關單位處理。

蘇昱鴻上月廿九日晚間在八堵分駐所值勤，簡男駕貨車衝進分駐所，蘇昱鴻遭撞，送醫不治。昨天上午在新北市立殯儀館舉行告別式，內政部政務次長吳容輝、基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜、警政署長黃明昭都到場致意。

吳容輝代表頒發三等楷模獎章，由蘇的妹妹代表接受，基隆市警察局長翁群能則率隊在棺槨覆蓋國旗、警旗。告別式結束，黃明昭率官警列隊，在蘇昱鴻靈柩送上靈車時敬禮致意，陪蘇昱鴻走完最後一程。

基隆市警局八堵分駐所警員蘇昱鴻無辜枉死，昨舉行告別式，出席的警察同仁神情哀戚。記者陳正興／攝影
基隆市警局八堵分駐所警員蘇昱鴻無辜枉死，昨舉行告別式，出席的警察同仁神情哀戚。記者陳正興／攝影

針對警所安全問題，吳容輝說，已請警政署調查全台派出所駐地環境，規畫改善。針對家屬表示希望能讓還在就讀警專的妹妹回金門服務，吳也允諾會協助。

黃明昭則表示，駐地安全強化防護，包含臨時性安全措施及長期性安全措施，都已在進行中。家屬希望蘇昱鴻能安奉在軍人公墓，警政署會協調相關單位處理，目前先暫放警察公墓。

公墓 黃明昭

延伸閱讀

殉職警蘇昱鴻家屬盼骨灰能安奉軍人公墓 警署長允諾協調處理

基隆殉職警蘇昱鴻「任務完成」 警政署長率警列隊敬禮送別

影／殉職警蘇昱鴻公祭 警局同仁送最後一程

基警蘇昱鴻值班台枉死今告別式 所長哽咽：大家心中的傷永遠無法癒合

相關新聞

桃園八德住宅區旁工廠大火 黑煙直竄天際嚇壞居民

桃園市八德區一間以生產汽機車避震器為主的機械工廠今天下午大火，現場疑為空氣污染防制設備故障，加上廠內存有石化工業設備所需...

康橋校車事故 司機未酒駕超速

康橋國際學校秀岡校區交通車前晚發生翻覆事故，車上25名學生加上林姓司機幸運僅受輕傷，檢查後陸續離院，昨有14名學生請假、...

基隆警告別式 家屬盼安奉軍人公墓

基隆市警局八堵分駐所警員蘇昱鴻所內值勤時遭簡姓男子駕貨車衝撞殉職，昨天舉行告別式，蘇獲頒三等楷模獎章，棺槨覆蓋國旗、警旗...

高雄又見天坑吞車 混凝土車側翻

高市路竹區成功路223巷口昨上午1輛預拌混凝土車倒車時，路面突塌陷，出現長約8公尺、寬2.5公尺、深1.2公尺「天坑」，...

高雄小港大寮山坡火警 延燒10餘小時仍未完全熄滅

高雄市小港區與大寮區交界山坡，今天發生山林火警，加上南風吹襲，延燒12小時仍滅火當中。至今晚鳳山、三民區等地，不少市民聞...

混凝土預拌車突陷落路面 高市府：超重逾9噸將追償

一輛混凝土預拌車行經高雄路竹成功路時路面坍塌而陷落，經水利局及警方調查，該車超重9噸，已排除事故車輛，預計明天進行箱涵頂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。