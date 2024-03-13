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康橋校車事故 司機未酒駕超速

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北報導

康橋國際學校秀岡校區交通車前晚發生翻覆事故，車上25名學生加上林姓司機幸運僅受輕傷，檢查後陸續離院，昨有14名學生請假、11人到校。校方表示，事發時車速約66公里，沒有超速、酒駕，事發原因還在調查，釐清肇事原因後，若情節嚴重可解約，對交通車公司也會有罰則。

新北教育局人員昨早到校稽核，確認事故車輛檢驗結果合格，車齡及駕駛人年齡均合規定，但租賃契約未依規定報教育局備查，最重處3萬元罰鍰，已要求改善。

新北市長侯友宜（右三）第一時間趕赴醫院探視受傷學生。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜（右三）第一時間趕赴醫院探視受傷學生。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜前晚趕赴醫院探視受傷學生，他說，孩童安全不能有一絲輕忽，發生第一時間啟動醫療體系與台北市一起關懷孩童，一定會查明事發原因，市府也將嚴格做好督導及管理。

康橋國際學校公關室主任吳浩銘說，出事的是一輛載25名國高中學生課後社團交通車，載學生前往象山、市府捷運站途中，在文山隧道發生打滑翻覆意外。

吳浩銘表示，事發當下學生冷靜依照交通車演練方式逃生，第一時間與家長聯繫，後續送醫狀況，第一波含司機在內有15人分別送往萬芳醫院、台北醫學大學醫院、忠孝醫院治療，學生多是嘴角、手腳擦挫傷。後續家長帶往自行就醫有5人，經醫院處置，20人前天深夜陸續出院返家休養。

校方表示，秀岡校區近1800名學生，有7成學生是搭交通車上下學，學校與交通車公司簽約，每天約有90輛交通車在服務學生，對司機員素質、車況有把關。

據了解，該家交通車公司與學校長期合作，出事車輛車齡10年，林姓司機2024年開始擔任康橋交通車司機，林姓司機曾有2次違規紀錄，處於情節輕微的違規。

教育局

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