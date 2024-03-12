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高雄小港大寮山坡火警 延燒10餘小時仍未完全熄滅

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市小港區與大寮區交界山坡，今天發生山林火警，加上南風吹襲，延燒12小時仍滅火當中。至今晚鳳山、三民區等地，不少市民聞到惡臭，消防局懷疑是山林火警濃煙飄散，吹向市區，確實原因仍待調查。

據了解，今天上午11時許，高雄市消防局接獲小港區大坪頂山坡發生火警，派遣消防人車趕赴滅火，直到下午1時30分，又接獲大寮區林內路、新厝路也發生山林火警，火勢延燒，濃煙四散。

消防局人車趕去滅火，發覺火苗延燒竹林，加上吹南風影響，有些散火飄燃竹林雜草，並延燒堆置塑膠廢棄物，煙霧瀰漫，共動員23支消防分隊接力滅火。

消防人員今晚在火場表示，大部分火勢已撲滅，但仍在新厝路附近的山谷，仍有餘火延燒，由於消防水線無法直達山谷，派出可噴水幾百公尺的高壓水霧車滅火，目前仍滅火當中。

直到今天晚間10時左右，鳳山、三民區市民聞到濃烈臭味，直納悶「煙味從哪裡而來？」，並有市民受不了煙味，已向市府反映。

消防局高層懷疑，可能下午濃煙隨南風四散，飄向市區，市民才聞到煙味及惡臭，表示目前只剩山谷竹林悶燒，火勢已經控制，確實起火原因仍待調查。

高雄市小港、大寮交接山坡竹林火警，直到晚間仍滅火當中。記者林保光／翻攝
高雄市小港、大寮交接山坡竹林火警，直到晚間仍滅火當中。記者林保光／翻攝
高雄市小港、大寮交接山坡竹林火警，直到晚間仍滅火當中。記者林保光／翻攝
高雄市小港、大寮交接山坡竹林火警，直到晚間仍滅火當中。記者林保光／翻攝

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