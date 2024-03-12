車速過快垃圾車撞斷燈桿…監視影像曝光 女司機沒做1事再挨罰

新北市八里區今天有1輛民營垃圾車自撞安全島，還撞斷數根燈桿，女司機聲稱為了閃車才失控，監視器卻顯示更像是因為車速過快釀成車禍，而且還發現她未繫安全帶，這下不僅違規要受罰，損毀公物也要被求償，禍不單行。

35歲吳姓女司機，今天上午9時許駕駛垃圾車，在八里區中華路二段失控自撞安全島，不僅撞斷數根交通號誌桿、燈桿、電桿、路牌桿，且車輛緊緊卡在燈桿基座拆不開，女司機全身多處擦挫傷送醫，沒有酒駕。

撞擊造成垃圾車漏油散滿路面，現場雙向各剩1線車道可以通行，包括環保局、交通局、台電公司等單位和拖吊車，忙碌將近3個小時直到中午12時許才將散落物清除乾淨，搖搖欲墜的路燈及號誌桿拆除，甚至弄到下午3時39分才修復完畢，讓交通恢復正常。

當時女司機聲稱因為閃車才出車禍，但警方調閱監視器發現，垃圾車前方雖然的確有1輛轎車在路口迴轉，但更像是因為垃圾車速度過快，才造成緊急閃避之後失控自撞，且路旁工廠監視器還拍到，女司機未繫安全帶，猛烈撞擊之後前擋風玻璃破裂掉落，司機被拋出車外摔傷。