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影／外籍男對閘門旅客念念有詞不停 北捷報警架離並開罰

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

北捷運古亭站昨天有外籍旅客未購票即入站，在出入閘門旁對著通行的旅客咆哮、怒吼，影響民眾進出，保全、站長多次勸導無效，通報警方處理，強制將外籍男子架離捷運站，台北捷運今依大眾捷運法，對外籍男子處1500元罰鍰。

北市捷警隊表示，3月11日古亭站內有外籍旅客咆哮並翻越欄杆，滯留於閘門旁影響站內旅客進出秩序，調查後發現該名外籍男子未購票即入站，並於捷運站閘門旁向通行民眾大聲咆哮有關反戰、和平等訴求。

捷警隊說，台北捷運古亭站的站長及保全見狀，多次柔性勸阻該名男子無效後，通報警方到場協處，經共同告誡勸導仍無效後，由轄區派出所及捷運警察隊依大眾捷運法第50條2項規定，強制架離捷運範圍。

捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運時應遵守大眾捷運法及及台北捷運系統旅客須知，出入車站不得有咆哮影響站內乘車秩序及旅客進出情形，如於捷運系統有未經驗票程序、不按規定處所或方式出入站或上下車之行為，可處1500元罰鍰。

為維護捷運系統與旅客之安全，捷警隊也提醒，如有發現民眾情緒激動、咆哮等情形，可立即向站務人員或保全求助或撥打110報案電話，警方獲報後將立即到場處理。

台北捷運古亭站。本報資料照片
台北捷運古亭站。本報資料照片

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