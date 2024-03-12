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影／5國中生在家喝酒抽菸媽管不住報警 他還嗆警遭噴辣椒水

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市5名國中生這個月10日凌晨，約聚在某生住處內喝酒、抽菸，由於喧嘩聲過大屋主管不聽報警協處。警方到場，其中一生情緒激動嗆警「噴我啊！」警勸無效噴灑辣椒水，旋即將5少帶回派出所保護管束，通知家長領回。5名國中生抽菸、喝酒，警協助通報衛生局、社會局依法裁處。

據了解，林姓少年（17歲）胡姓少年（13歲）、王姓少年（17歲）、彭姓少年（16歲）這個月10日凌晨1時30分左右，約聚在簡姓少年（15歲）位於新北市住處喝酒、抽菸。由於凌晨時分5人喧嘩聲過大，簡母怕深夜影響住戶安寧，先予約制不成，只好報警前來協處。

新北市警方獲報趕抵，林姓少年見警到場突然失控，員警勸慰不成，林少脫序對警嗆聲「噴我啊！噴我啊」、「推我幹嘛？」還拿出手機反拍員警，一旁4名少年見狀試圖拉住林少未果，當場遭警噴灑辣椒水制止。警方控制失控林少，旋即將5人帶回派出所保護管束，並通知家長到派出所領回。

警方表示，案件少年涉及抽菸、喝酒行為，依規定製作勸阻少年偏差行為及通知登記表，後續若查出有商家或供應者，提供、販賣菸酒給少年，將依兒童及少年福利與權益保障法第43條相關規定，報請衛生局及社會局進行裁罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市5名少年在家裡喝酒抽菸，警獲報到場，林姓少年失控嗆警，遭噴辣椒水帶回保護管束。記者曾伯愷／翻攝
新北市5名少年在家裡喝酒抽菸，警獲報到場，林姓少年失控嗆警，遭噴辣椒水帶回保護管束。記者曾伯愷／翻攝
新北市5名少年在家裡喝酒抽菸，警獲報到場，林姓少年失控嗆警，遭噴辣椒水帶回保護管束。記者曾伯愷／翻攝
新北市5名少年在家裡喝酒抽菸，警獲報到場，林姓少年失控嗆警，遭噴辣椒水帶回保護管束。記者曾伯愷／翻攝
新北市5名少年在家裡喝酒抽菸，警獲報到場，林姓少年失控嗆警，遭噴辣椒水帶回保護管束。記者曾伯愷／翻攝
新北市5名少年在家裡喝酒抽菸，警獲報到場，林姓少年失控嗆警，遭噴辣椒水帶回保護管束。記者曾伯愷／翻攝

抽菸 衛生局

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