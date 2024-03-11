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墓地雜草火警旺季 屏縣平均1天10件 消防員疲於奔命
冬末春初，受到乾燥溫暖天氣影響，墓地雜草火警案件增，屏東縣消防局統計今年1、2月曾經最高1天處理14件，平均一天約10件上下，消防人員會搶救火警疲於奔命，消防局提醒，民眾整地時，切勿用火焚燒雜草若經查獲將可依違反消防法開罰處3000元以下罰鍰。
消防局也提醒，環保單位也可以依空氣汙染防制法，針對燃燒雜草造成空氣汙染罰處5000到10萬元。請民眾一定要注意，以免觸法。
消防局提醒，清明節即將到來，過年期間至今，民眾陸續利用假日掃墓，墓地周遭樹林草木乾燥，呼籲民眾掃墓應謹記「4不2記得」，即不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟煙蒂、不放爆竹煙火，還有要記得撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾，讓火災確實遠離，慎終追遠小心火燭。
消防局也協請鄉鎮市公所利用村里長廣播系統、垃圾車廣播及媒體、社群提醒掃墓民眾切勿將清除的雜草就地燃燒，應以垃圾方式清運，並於各公、私墓地設置大型垃圾桶、取水點，豎立防火宣導標語，以防範墓地火災。
消防局指出，部分民眾忽視公共安全，貪圖一時之便，卻造成莫大的公共危害，倘波及到他人生命財產時，更觸及刑法公共危險罪，基於維護公共安全之必要，嚴格執法，以保障人民生命財產安全。
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