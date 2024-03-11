詐團主嫌十條通 月花2.5萬租證件開豪車 遇警跳樓被逮

桃園市孫姓男子經營詐欺集團，身背十條通緝，他為躲避查緝，向模樣相似的楊姓男子，以每月2.5萬元租用身分，將自己照片，換在楊男健保卡上，用來臨檢、平時就醫之用，平時開著新車要價900萬元的賓士車出入，無懼通緝犯身分曝光，檢警今年初到新北市收網，孫見檢警攻堅，急得從二樓跳下，因此摔傷尾椎，行動不便，因孫無法執行，檢方命責付。

刑事局中打三隊在去年6月至12月間，查緝人頭戶私行拘禁案，帶回16名涉案人員，循線查出孫姓男子（29歲）是幕後主嫌，而以孫為首的詐欺集團是利用假檢警的話術，向退休人士詐騙，清查有11人受害，不法所得高達1.1億元，其中有被害人被騙金額達3500萬元，令人咋舌。

中打三隊報請新北地檢署檢察官謝宜修指揮後，與新北市刑大二隊、第三警分局、林口分局、台中市第一警分局等單位，共組專案小組偵辦，透過去年查緝行動，查出孫男身分與落腳處；專案小組跟監時發現，孫男與女友藏身在新北市林口區的一棟高級住宅大樓內，出入都以新車要價900萬賓士AMG GTS雙門跑車代步，十分高調。

專案小組調查，因孫自知在涉及多起詐欺案件，已被嘉義、宜蘭、新北等地檢署發布通緝，已有10案通緝，其中4案已被判刑確定，判刑4年至5年間，為逃避刑責，孫以每月2.5萬元，向一名長相相似、年齡相仿的楊姓男子租用證件，還將自己的相片，換在楊男的健保卡上，平時就醫、臨檢都是持用楊男證件，因此肆無忌憚，大搖大擺在新北生活，遙控成員犯案。

全案在今年1月底時，專案小組出動特警前往孫男藏身的大樓攻堅，未料孫一聽到特警破門聲音，十分警覺，趕緊從住處二樓陽台一躍而下，企圖逃逸，但墜落在大樓中庭花圃，意外摔脊椎骨，被警方逮個正著。