僅穿短褲「被塞後車廂」…男桃園遭凌虐丟包新北慘死 警逮捕2嫌

桃園市一名陸姓男子疑與人有債務糾紛，昨晚在桃園區一處汽車旅館遭凌虐，今嫌犯將人塞進轎車後車廂後擄走，下午行經新北市樹林區，卻疑似路況不熟衝落山坡，導致陸男傷重身亡，嫌犯則棄車逃逸。警方獲報後鎖定一男一女全力追緝，晚間已將涉案兩嫌緝捕到案。

據了解，陸男昨晚在桃園市樹仁三街附近汽車旅館遭虐打，隨後被塞進轎車後車廂強行擄走，結果今下午嫌犯開車行經新北市樹林吉祥街附近，疑似路況不熟，整輛車衝落山坡，車上2名嫌犯隨即棄車逃逸，留下後車廂受重傷的陸男。警方到場時發現陸男摔出車外約10公尺路面，全身僅穿一條短褲，車廂內及車尾都是血，人已無呼吸心跳，送醫仍宣告不治。

桃園分局指出，今中午左右接獲轄區旅館報案，在清理住宿房間發現血跡斑斑，但現場已經無人在內，房卡也未歸還。警方獲報後調閱監視器畫面，鎖定一男一女犯案，發現涉案車輛逃到新北市樹林區吉祥街一帶，到場時車輛已翻落山溝，不見2嫌蹤影，立即全面展開追查，晚間警方將涉案兩名嫌犯緝捕到案，正在釐清案情。