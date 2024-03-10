彰化田中古蹟驚傳火災！壽山堂護龍內部嚴重燒毀 一旁民宅燒柴波及

彰化縣田中鎮縣級古蹟壽山堂今天下午發生火警，消防隊雖在一小時後撲滅，但護龍內部被嚴重燒毀，幸好外觀主體未嚴重受損，由於起火點初步研判是在一旁民宅空地延燒過來，肇事責任釐清中。

彰化縣消防局今天下午2點49分獲報壽山堂與一旁民宅發生火警，田中消防分隊等出動搶救，田中消防分隊長謝明翰表示，火勢一開始濃煙很大，共有壽山堂旁的民宅後半部及空地和壽山堂的護龍延燒。

彰化縣消防局第二大隊大隊長葉明波表示，火勢約在3點9分控制，3點58分撲滅，初步了解，壽山堂一旁民宅屋主今天下午在空地燒柴，不小心引發火災，火勢除了燒到民宅，也延燒到一旁壽山堂。壽山堂護龍內有些木製傢俱都被燒毀，火災肇事原因還在釐清調查中。

壽山堂是田中鎮清朝秀才陳紹年故居，正身屋簷的燕尾象徵秀才之家，還有「四坡水」屋頂，陳紹年的孫子陳景崧是當地名醫，曾孫陳時英還曾任彰化縣長，壽山堂是田中鎮有代表性的古蹟建築，家族成員為了文化保存問題也曾分二派，多年前還曾發生反對列古蹟的一派雇人毀損護龍磚牆，後來又進行修復，如今又再一次受到火災毀損。