取締公墓火警空拍機成利器 消防人員：金紙集中焚燒有利杜絕
台中市一對夫妻昨天在烏日區第六公墓掃墓焚燒金紙時，因引燃周遭雜草釀成火警，被消防局空拍機當場查獲，被處以3千元罰鍰，是今年首張公墓火警罰單。消防局說，空拍機巡邏成為取締利器，希望民眾應改變現場焚燒的習慣，配合市府的集中焚燒制。
據有經驗的消防人員說，現場焚燒金紙容易引起火警，原因出在山上風大，只要一起風，燃燒中的金紙隨風飄散，加上因風大一下就飄遠，以及氣候乾燥，很容易就引燃雜草，想要補救已難挽回。
因此，消防人員說，要杜絕每在清明節前後引起的公墓山林火警，最有效之道，就是請民眾勿在現場焚燒。但是，民眾可能因為習俗，仍都習慣現場焚燒，有賴進一步宣導。
消防局說，為遏止公墓火警，消防局持續擴大培訓同仁取得無人機專業證照，截至目前已有71名消防員取得飛手證照，配備空拍無人機16台，其中8台具備廣播功能。
這段期間，消防局會派遣無人機到各主要公墓空拍巡邏，隨時監控並取締引火焚燒雜草等違法行為。空拍影響會隨時傳回，只要有違法行為，會立即前往取締，同時將火勢撲滅。
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