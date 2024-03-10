台南市凌晨驚傳民宅失火 一婦人吸入濃煙送醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區國安街56巷一棟3樓民宅，今天凌晨近4點疑似因電器因素發生火災， 2及3樓冒出濃煙。36歲洪姓男屋主先逃出後報119求救，消防人員到場後救出受困2樓的洪母、3樓的洪妻。洪母等3人意識清楚，其中洪母吸入濃煙送醫治療。

台南市消防局救災救護中心今天凌晨3點55分接獲民眾報案，安南區國安街56巷131弄發生住宅火警。中心派遣和緯、永華、安南等分隊前往搶救。第一梯次車輛到達後，發現2、3樓冒出濃煙。

消防人員說，他們到場時，36歲洪姓男子先逃出屋外，然後撥打119求助，接著消防人員進入屋內救出受困2樓的53歲洪母、3樓的34歲洪妻。

消防人員出水滅火後，發現起火點在2樓，其中電熱器及沙發燃燒嚴重，懷疑是電器因素造成火災。至於真正起火原因待火災調查科人員進一步鑑定查明。

台南市安南區國安街56巷一棟3樓民宅，今天凌晨發生火災，一婦人吸入濃煙送醫。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區國安街56巷一棟3樓民宅，今天凌晨發生火災，一婦人吸入濃煙送醫。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區國安街56巷一棟3樓民宅，今天凌晨近4點發生火災，消防人員破門搶救。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區國安街56巷一棟3樓民宅，今天凌晨近4點發生火災，消防人員破門搶救。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區國安街56巷一棟3樓民宅，今天凌晨發生火災，2樓沙發燃燒嚴重。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區國安街56巷一棟3樓民宅，今天凌晨發生火災，2樓沙發燃燒嚴重。記者黃宣翰／翻攝

台南 國安 火災

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