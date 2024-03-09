快訊

法國羽賽／4個賽末點遭球后安洗瑩化解 戴資穎讓出決賽門票

明短暫回溫！下周這天起冷空氣報到、全台有雨 又濕又冷持續到這日

重機騎士捲公車輪下當場喪命 連結雙北光復橋內側車道雙向封閉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

光復橋車禍！重機騎士疑不慎撞分隔島 噴飛至對向車道遭公車輾斃

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
連接雙北市光復橋上，今天下午發生公車與機車車禍，騎士卡在公車下方，當場喪命，目前光復橋內側雙向汽車道向封閉。記者王長鼎／翻攝
連接雙北市光復橋上，今天下午發生公車與機車車禍，騎士卡在公車下方，當場喪命，目前光復橋內側雙向汽車道向封閉。記者王長鼎／翻攝

連接雙北市光復橋上，今天下午發生公車與機車車禍，騎士卡在公車下方，當場喪命，目前光復橋內側雙向汽車道向封閉。

新北市消防局今天下午4時29分獲報，板橋區光復橋往北市方向，發生重機騎士受困公車下方，雙北市消防人員均趕到協助脫困，但40多歲男性騎士於下午4時53分脫困救出時，已明顯死亡，不送醫，現場目前交由北市員警處理中。

另公車上一名年約70多歲女性乘客背部疼痛，由新北市救護車送北市和平醫院。光復橋於車禍發生時，板橋往北市方向雙線汽車道的內車道一度全線封閉，目前外車道已開放汽車通行。

【中央社／台北9日電】

台北市警消今天下午獲報，萬華區光復橋往台北市方向發生交通事故，經初步調查，騎重型機車騎士疑先撞到橋中間的分隔島後，再被對向公車輾斃，詳細車禍原因待調查釐清。

台北市警消下午4時許獲報，萬華區光復橋往台北市方向發生1輛公車與1輛機車交通事故，派員到場發現，機車騎士躺臥在公車旁，明顯死亡，車禍另造成70歲公車女乘客輕傷，送醫前意識清醒。

經警方初步調查，騎重型機車的35歲男騎士在下午行經案發地點時，疑不慎撞到橋中間的分隔島後倒地，並噴向對向車道，遭行經內側車道的公車右前輪輾過，當場死亡。詳細車禍原因待進一步調查釐清。

連接雙北市光復橋上，今天下午發生公車與機車車禍，騎士卡在公車下方，當場喪命，目前光復橋內側雙向汽車道封閉。記者王長鼎／翻攝
連接雙北市光復橋上，今天下午發生公車與機車車禍，騎士卡在公車下方，當場喪命，目前光復橋內側雙向汽車道封閉。記者王長鼎／翻攝

連接雙北市光復橋上，今天下午發生公車與機車車禍，騎士卡在公車下方，當場喪命，目前光復橋內側雙向汽車道封閉。記者王長鼎／翻攝
連接雙北市光復橋上，今天下午發生公車與機車車禍，騎士卡在公車下方，當場喪命，目前光復橋內側雙向汽車道封閉。記者王長鼎／翻攝

連接雙北市光復橋上，今天下午發生公車與機車車禍，騎士卡在公車下方，當場喪命，目前光復橋內側雙向汽車道封閉。記者王長鼎／翻攝
連接雙北市光復橋上，今天下午發生公車與機車車禍，騎士卡在公車下方，當場喪命，目前光復橋內側雙向汽車道封閉。記者王長鼎／翻攝

連接雙北市光復橋上，今天下午發生公車與機車車禍，騎士卡在公車下方，當場喪命，目前光復橋內側雙向汽車道封閉。記者王長鼎／翻攝
連接雙北市光復橋上，今天下午發生公車與機車車禍，騎士卡在公車下方，當場喪命，目前光復橋內側雙向汽車道封閉。記者王長鼎／翻攝

公車 車道

相關新聞

光復橋車禍！重機騎士疑不慎撞分隔島 噴飛至對向車道遭公車輾斃

連接雙北市光復橋上，今天下午發生公車與機車車禍，騎士卡在公車下方，當場喪命，目前光復橋內側雙向汽車道向封閉。

疑故意追撞丟丟妹！台中3煞被依殺人未遂移送 警建請檢方聲押

直播主丟丟妹（本名李明珊）昨天和簡姓男友開車經台中北區，遭後方楊姓男子開車故意追撞，簡一開車門查看就遭楊等3人狂噴辣椒水...

影／嘉義文化路郵局2棵小葉欖仁倒了！路過阿伯死裡逃生瞬間畫面曝光

嘉義市文化路夜市歷史建築文化路郵局前，3棵高大的小葉欖仁樹，下午1點多疑遭強風吹倒2棵小葉欖仁樹，壓損2輛轎車及店家招牌...

國道三車追撞！勞斯萊斯魅影遭追尾 車廠：修車四、五百萬飛了

國道中山高台南大灣段今天上午發生一起3車追撞事故，其中一輛大貨車撞上的竟是市價超過2000萬的勞斯萊斯魅影車型，駕駛下車...

驚悚！蘆洲女沒戴安全帽又逆向超車 遭貨車撞飛送醫命危

黃姓女子日前沒戴安全帽騎機車外出，途中騎經新北市蘆洲區永安南路一段逆向超車，當場與對向貨車對撞，黃女拋飛落地沒有生命徵象...

防大甲媽遶境搶轎格鬥 彰化員林簽署公約採報備制

大甲媽祖歷年遶境進香經過彰化縣，搶轎、鬧事屢見不鮮，員林警分局邀請轄區三鄉鎮的29座宮廟、6個接轎團體簽署自律公約；分局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。