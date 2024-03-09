光復橋車禍！重機騎士疑不慎撞分隔島 噴飛至對向車道遭公車輾斃

連接雙北市光復橋上，今天下午發生公車與機車車禍，騎士卡在公車下方，當場喪命，目前光復橋內側雙向汽車道向封閉。

新北市消防局今天下午4時29分獲報，板橋區光復橋往北市方向，發生重機騎士受困公車下方，雙北市消防人員均趕到協助脫困，但40多歲男性騎士於下午4時53分脫困救出時，已明顯死亡，不送醫，現場目前交由北市員警處理中。

另公車上一名年約70多歲女性乘客背部疼痛，由新北市救護車送北市和平醫院。光復橋於車禍發生時，板橋往北市方向雙線汽車道的內車道一度全線封閉，目前外車道已開放汽車通行。

【中央社／台北9日電】

台北市警消今天下午獲報，萬華區光復橋往台北市方向發生交通事故，經初步調查，騎重型機車騎士疑先撞到橋中間的分隔島後，再被對向公車輾斃，詳細車禍原因待調查釐清。

台北市警消下午4時許獲報，萬華區光復橋往台北市方向發生1輛公車與1輛機車交通事故，派員到場發現，機車騎士躺臥在公車旁，明顯死亡，車禍另造成70歲公車女乘客輕傷，送醫前意識清醒。

經警方初步調查，騎重型機車的35歲男騎士在下午行經案發地點時，疑不慎撞到橋中間的分隔島後倒地，並噴向對向車道，遭行經內側車道的公車右前輪輾過，當場死亡。詳細車禍原因待進一步調查釐清。

連接雙北市光復橋上，今天下午發生公車與機車車禍，騎士卡在公車下方，當場喪命，目前光復橋內側雙向汽車道封閉。記者王長鼎／翻攝

連接雙北市光復橋上，今天下午發生公車與機車車禍，騎士卡在公車下方，當場喪命，目前光復橋內側雙向汽車道封閉。記者王長鼎／翻攝

連接雙北市光復橋上，今天下午發生公車與機車車禍，騎士卡在公車下方，當場喪命，目前光復橋內側雙向汽車道封閉。記者王長鼎／翻攝