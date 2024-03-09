ACE虛擬貨幣詐騙案再逮14人 檢方聲押3分會長

ACE王牌交易所詐騙案，檢警昨動第三波行動，約談該集團虛擬貨幣營銷領導陳錦暘、銷售虛擬貨幣的「創新新零售」總經理李燕南及涉操控貨幣價格的「手拉區塊鍊股份有限公司」執行長姜建良共14人到案，台北地檢署漏夜複訊後，聲押禁見吳姓、劉姓與王姓3名營銷團隊分會長。

另外，李燕南及姜建良各300萬元交保、陳錦暘100萬元交保，其餘8名被告各100萬元交保，

新北市刑大今年初查獲主謀林耿宏等人，以IG等網路社群軟體發送訊息，誘使600多名被害人投資MOCT、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱可迅速致富，待被害人要求出金時，被集團成員以繳納保證金等理由拖延拒絕，造成被害人血本無歸。

檢警底循線查知ACE交易所負責人，建業法律事務所所長王晨桓（45歲）名下帳戶與交易所間有異常金流往來，還在王男住家搜獲大批現金，懷疑涉有洗錢犯罪，聲押禁見獲准。

專案小組追查，該集團成員高姓男子（33歲）、李姓女子（33歲）租屋處內發現2個可疑紙箱，又起出現金1700萬元及內含各類虛擬貨幣1億8000萬元冷錢包，專案小組另查獲林姓女子（57歲）、女兒謝姓女子（37歲）二人將宜蘭別墅提供王男做為招待所，疑似洗錢場所。

檢警先前聲押ACE創辦人潘奕彰、林耿弘、王晨桓獲准後，從扣案買賣合約書等資料追查，發現有協助洗錢共犯，且該集團所屬的營銷團隊成立多個分會，由陳姓男子等人帶領，以階層化方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授下游業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再朋分不法利潤。

新北市刑大表示，後續將循司法程序處理變價拍賣，將所查扣不法所得返還被害人，且日前已透過官網刊登訊息，呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾，至表單登錄並儘速就近完成報案，專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流，查明整個不法集團詐騙吸金網絡。

新北市刑大官網網址：https://www.cic.police.ntpc.gov.tw/cp755-112166-28.html。