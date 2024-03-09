影／高雄凌晨郎舅當街揮拳大鬧 父親、姊妹都來勸架

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聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄上周三凌晨1時許，有民眾在前鎮區一心二路上發現一群人拉扯互毆，通報警方處理，快打警網到場後，現場揮拳的陳姓、楊姓兩男仍爭執不休，經警詢，兩人為郎舅關係，現場3男2女全是一家人，後續陳、楊二人雖不提告，警家暴通報後，依違反社會秩序維護法究辦。

前鎮分局指出，網傳凌晨一心二路上有一群人當街互毆衝突，影片中身穿白衣起爭執的37歲陳姓男子，為另名揮拳身穿黑衣28歲楊姓男子的姊夫，兩人是姐夫與小舅子的郎舅關係，衝突起因爲工作糾紛，竟從口角爭執衍伸至肢體衝突。

這起郎舅當街互打的影片，陳男的岳父雖盡可能地抱住陳，制止雙方打鬥，但衝突另一方楊男，看似控制不住情緒，不顧姊姊和妻子拉扯，仍衝來揮拳挑釁，一家人全在大街上勸架，陳男之後掙脫岳父環抱，從後車廂拿出棍棒揮打，現場制止的女子還被推倒在地，哭喊「不要動手」。

「警方都到場了，他一句，你也要來一句！」警方勸戒陳男，當時快打警力到場後，先拉開衝突雙方，並制止兩人持續互罵，現場僅陳男右手臂受傷，經妻子陪同就醫後並無大礙，衝突雙方雖表示皆不提告，全案仍依違反社會秩序維護法偵辦，並完成家暴通報。

高雄一家人當街拉扯衝突，郎舅互毆鬧進警局。圖／取自社會事新聞影音LINE社群
高雄一家人當街拉扯衝突，郎舅互毆鬧進警局。圖／取自社會事新聞影音LINE社群

家人 家暴 提告

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