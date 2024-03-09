國道1號三義南下路段 6車連環撞引發火燒車

國道1號苗栗三義南下路段昨天深夜11點多發生6輛小車追撞事故，其中一輛起火全面燃燒，幸好人員都及時脫困，沒有人員受傷送醫，苗栗縣消防局據報派員將火勢撲滅；事故原因和責任由國道警方調查處理中。

苗栗縣消防局表示，3月8日晚間11點5分，國道1號南下約154公里處發生汽車火警，立即派遣救護車及水箱車前往救援；現場為6輛小客車追撞，其中一輛小客車起火全面燃燒，人員已自行脫困，消防人員立即執行滅火作業，將火勢控制。