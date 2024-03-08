影／查ACE虛擬貨幣詐騙案！檢警發動第三波查緝 再逮14人

新北市刑警大隊今年初偵破虛擬貨幣投資詐欺集團先後發動兩波搜索行動，共計已查扣4億7700多萬元不法贓款，今天由台北地檢署檢察官指揮發動第三波搜索行動，再逮14人到案，查扣現金300萬元及帳冊、手機等證物，警詢後依詐欺、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送北檢偵辦，警方專案小組清查此三波搜索行動累計共查扣約4億8000餘萬元。

新北市刑大今年初查獲林男及潘男等人，以IG等網路社群軟體發送訊息，誘使600多名被害人投資MOCT、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱可迅速致富，待被害人要求出金時，則被集團成員以繳納保證金等理由拖延拒絕，造成被害人血本無歸。

新北警方今年1月初查獲林男等人到案後，今年1月底循線查知虛擬貨幣交易所現任負責人，也是知名建業法律事務所所長王晨桓（45歲）的名下帳戶與交易所之間有異常金流往來，涉有洗錢等嫌疑，後續再獲報於該集團成員高姓男子（33歲）、李姓女子（33歲）租屋處內發現2個可疑紙箱，經檢查後又起出現金1700萬元及內含各類虛擬貨幣1億8000萬元冷錢包，專案小組另查獲林姓女子（57歲）、女兒謝姓女子（37歲）二人將宜蘭別墅提供王男做為招待所，疑似洗錢場所。

新北市刑大今天會同調查局台北市調處、宜蘭縣礁溪警分局，動員70名警力在台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等15處地點執行搜索行動，拘提該犯罪集團幹部陳姓男子（36歲）等14人到案，查扣現金300萬元及帳冊、手機等證物，專案小組累計前後3 波查緝行動共查扣約4億8000餘萬元。

新北市刑大表示，後續將循司法程序處理變價拍賣，將所查扣不法所得返還被害人，且日前已透過官網刊登訊息，呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾，至表單登錄並儘速就近完成報案，專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流，查明整個不法集團詐騙吸金網絡，以落實行政院打擊詐欺策略，嚴懲詐欺犯罪行為。

新北市刑大官網網址：https://www.cic.police.ntpc.gov.tw/cp755-112166-28.html。