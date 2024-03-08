丟丟妹和男友爆行車糾紛！疑遭人持球棒毆打 台中警帶回多人查辦

直播主丟丟妹（本名李明珊）今天下午傳出和男友在台中市北區中清路、太原路疑似與人發生行車糾紛，對方還持球棒下車揮舞、作勢毆打，轄區台中第2分局獲報出動大批人力，現場制服5、6名男子，一旁還有多根球棒，已經將多人帶回了解中，台中警方稍晚將對外說明。

【中央社／台中8日電】

直播業者「丟丟妹」今天與男友簡男開車行經台中市1處路口，疑因行車糾紛遭楊男等人開車追撞，簡男下車查看時，突遭楊男等3人持球棒攻擊，警方到場逮捕楊男等人，詢問後依法送辦。

台中市政府警察局第二分局今天表示，警方下午2時19分接獲民眾報案指，北區太原北路與中清路口有多人打架糾紛案，立即派遣警力到場處理。

警方初步調查，直播拍賣業者李明珊（丟丟妹），事發當時與男友簡男開車行經案發路口時，遭楊男等人駕駛的自小客車，疑因行車糾紛，故意從後方追撞。

被害人簡男下車察看時，遭楊男等3人分別持球棒、辣椒水等器械攻擊，簡男臉部遭噴灑辣椒水、手腳多處有遭球棒攻擊瘀傷，已自行前往就醫。

警方到場後將楊男等3人壓制逮捕，並查扣作案用的球棒、辣椒水等證物，後續將依妨害秩序等罪，移送台中地檢署偵辦。