快訊

鳥山明病逝…曾自曝「反正不會成為暢銷作品」卻爆紅 生前後悔這一事

即將66歲！陳文茜遭多疾折磨 「滿頭白髮」近照曝光

台股上兩萬還能買嗎？一網友PO空單引發熱烈討論

20多歲失意男站上頂樓外欄杆落腳處 台南警及時拉他一把救命

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南20多歲男子工作不順遂，經濟上也出現困境，心情低落，昨晚在東區一棟大樓站在頂樓欄杆外一小塊落腳處，也因大雨剛過，地面溼滑，恐有失足之虞，市警一分局員警趕赴現場，安撫其情緒，及時一把緊緊抓住手腕，順勢將他攙扶跨過欄杆安全護送到地面上，挽回寶貴性命。

市警一分局莊敬派出所昨晚8時30分許接獲110報案，指男子站在頂樓欄杆外落腳處，線上巡邏警力巡佐劉耿銘、員警廖晏霆獲報後趕赴現場，並與119救護人員會合前往了解。

劉、廖兩警到場時，發現現場大雨過後，地面相當濕滑，擔心男子有意外失足之虞，極盡所能地安撫男子情緒，鼓勵打氣之下突破其心防，廖見機不可失，立即上前一把緊緊抓住手腕，並順勢將他攙扶跨過欄杆安全地護送到地面上。

而男子父親在警方通知下火速趕到現場，看到兒子安然無恙的樣子，這才鬆了一口氣，放下心中的大石頭，再三向處理員警致謝。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

廖姓員警見機不可失，及時一把緊緊抓住手腕，順勢將他攙扶跨過欄杆安全護送到地面上。圖／讀者提供
廖姓員警見機不可失，及時一把緊緊抓住手腕，順勢將他攙扶跨過欄杆安全護送到地面上。圖／讀者提供
男子昨晚在東區一棟大樓站在頂樓欄杆外一小塊落腳處，員警據報後趕赴現場，安撫其情緒。圖／讀者提供
男子昨晚在東區一棟大樓站在頂樓欄杆外一小塊落腳處，員警據報後趕赴現場，安撫其情緒。圖／讀者提供

情緒 面相

延伸閱讀

想測試總統府圍欄尖刺竟「一折就彎」 他被送辦...法官判不罰

出事能冷靜走到1樓拿？遊客憂「雄棧1號」2樓甲板沒救生衣 公司回應了

人行道首設座椅式護欄 高市長青中心長輩可輕鬆歇腿

防衝撞派出所 派出警車緩衝保護 花蓮縣警局研擬增設欄杆

相關新聞

20多歲失意男站上頂樓外欄杆落腳處 台南警及時拉他一把救命

台南20多歲男子工作不順遂，經濟上也出現困境，心情低落，昨晚在東區一棟大樓站在頂樓欄杆外一小塊落腳處，也因大雨剛過，地面...

印尼移工腦出血收容所昏迷 今康復返國「不會忘記台灣的幫忙」

印尼籍失聯移工「阿蒂（化名）」來台10多年不曾回國，去年底經高雄市警方查獲，移送至移民署高雄收容所，不料她進收容所第二天...

別以為裝測速器想超速 台東警配發23套測速槍等你

台東縣境雖有30處測速照相桿及2處區間測速路段，但仍有駕駛欲僥倖違規超速，特地安裝車用測速器來規避執法，不過，警方已配發...

烏龍罰單？ 車輛不同、舉發名目也錯 網紅氣PO網 警撤銷舉發單

網紅兩千中古車同事日前在桃園中壢環中東路及環中東路685巷路口，欲迴轉時，遭到檢舉違規紅燈迴轉，怎料舉發照片最後一張從白...

嘉義新港深夜傳死亡車禍 機車衝撞農用曳引車傷重不治

嘉義縣新港鄉安和村昨晚傳出死亡車禍，66歲鄭姓男子晚上8點多獨自騎車，行經縣道157線24.8公里處，疑未注意前方車況，...

車輛疑超速自撞電桿一死一傷！造成雲林林內鄉2千多戶一度停電

雲林縣林內鄉今天清晨發生一起重大車禍，一輛黑色轎車疑似車速過快自撞電桿，造成附近2600多戶停電，副駕駛座曾姓乘客急救不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。