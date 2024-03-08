20多歲失意男站上頂樓外欄杆落腳處 台南警及時拉他一把救命

台南20多歲男子工作不順遂，經濟上也出現困境，心情低落，昨晚在東區一棟大樓站在頂樓欄杆外一小塊落腳處，也因大雨剛過，地面溼滑，恐有失足之虞，市警一分局員警趕赴現場，安撫其情緒，及時一把緊緊抓住手腕，順勢將他攙扶跨過欄杆安全護送到地面上，挽回寶貴性命。

市警一分局莊敬派出所昨晚8時30分許接獲110報案，指男子站在頂樓欄杆外落腳處，線上巡邏警力巡佐劉耿銘、員警廖晏霆獲報後趕赴現場，並與119救護人員會合前往了解。

劉、廖兩警到場時，發現現場大雨過後，地面相當濕滑，擔心男子有意外失足之虞，極盡所能地安撫男子情緒，鼓勵打氣之下突破其心防，廖見機不可失，立即上前一把緊緊抓住手腕，並順勢將他攙扶跨過欄杆安全地護送到地面上。

而男子父親在警方通知下火速趕到現場，看到兒子安然無恙的樣子，這才鬆了一口氣，放下心中的大石頭，再三向處理員警致謝。

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