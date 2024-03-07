聽新聞
test
0:00 / 0:00
有人假冒陳其邁姓名寄電郵恐嚇王美惠取財 警方保護王美惠
連任的民進黨嘉義市立委王美惠服務處助理，上午發現有人假冒同為綠營的高雄市長陳其邁名義，寄電郵，揚言已在服務處安置炸彈，要求下午5點之前，沒有匯款2000萬，到指定帳戶，將引爆炸彈！警方獲報加強巡邏。
立委王美惠說，上午助理收到恐嚇電郵，假冒陳其邁名義，揚言已在服務處安置炸彈如果下午5點之前，沒有匯款2000萬元到指定帳戶，將引爆炸彈！ 她馬上報案，請服務處人員注意安全。
恐嚇電郵內容:寄件者：陳其邁 Date: 2024年3月7日 週四 上午8:47
Subject：炸彈已經安裝在公明路To: 我在公明路152號某處放了遙控炸彈，如果不希望我引爆炸彈，請在下午5點之前給我Payal賬戶：peifen2020@gmail.com匯款2000萬元新台幣，下午5點看不到錢，我會直接引爆炸彈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言