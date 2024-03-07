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有人假冒陳其邁姓名寄電郵恐嚇王美惠取財 警方保護王美惠

聯合報／ 記者魯永明李宗祐／嘉義即時報導

連任的民進黨嘉義市立委王美惠服務處助理，上午發現有人假冒同為綠營的高雄市長陳其邁名義，寄電郵，揚言已在服務處安置炸彈，要求下午5點之前，沒有匯款2000萬，到指定帳戶，將引爆炸彈！警方獲報加強巡邏。

立委王美惠說，上午助理收到恐嚇電郵，假冒陳其邁名義，揚言已在服務處安置炸彈如果下午5點之前，沒有匯款2000萬元到指定帳戶，將引爆炸彈！ 她馬上報案，請服務處人員注意安全。

恐嚇電郵內容:寄件者：陳其邁 Date: 2024年3月7日 週四 上午8:47

Subject：炸彈已經安裝在公明路To: 我在公明路152號某處放了遙控炸彈，如果不希望我引爆炸彈，請在下午5點之前給我Payal賬戶：peifen2020@gmail.com匯款2000萬元新台幣，下午5點看不到錢，我會直接引爆炸彈。

有人假冒陳其邁姓名寄電郵恐嚇王美惠取財，警方保護王美惠。記者魯永明／翻攝
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有人假冒陳其邁姓名寄電郵恐嚇王美惠取財，警方保護王美惠。記者魯永明／翻攝
有人假冒陳其邁姓名寄電郵恐嚇王美惠取財，警方保護王美惠。記者魯永明／翻攝
有人假冒陳其邁姓名寄電郵恐嚇王美惠取財，警方保護王美惠。記者魯永明／翻攝
有人假冒陳其邁姓名寄電郵恐嚇王美惠取財，警方保護王美惠。記者魯永明／翻攝

炸彈 爆炸 陳其邁

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