影／台南南區拖吊車載怪手 還沒進巿區意外「洗溝」動彈不得

台南市今上午有工程行拖板車載怪手停在南區明興路段，等著8點後進入市區，駛入建築工地施工，但不慎右後輪陷入路邊的排水溝，整輛拖板車動彈不得，直至中午調派另輛拖板車前來救援，這才順利脫困。

今上午有工程行拖板車，載怪手停在南區明興路段，一進場工地施工，右後輪陷入路邊的排水溝。圖／讀者提供

事發後，廠商向市府水利、工務局、南區區公所等單位求助，市議員陳皇宇及區長蕭琇華等人到場了解其原委，協商後續處理事宜。警方據報後也到場協助。

台南市議員陳皇宇指出，該工程行拖吊車載怪手，原要進入市區建築工地施工，但因路權關係，8時才能進入市區道路，該拖吊車停在明興路段等候時，疑因側溝負重問題，該路段前一陣子才因破洞修復且有傾斜現象，而這次又導致該車右輪深陷側溝內。因此，他當場找了水利局等單位協商，進一步討論如何改善。