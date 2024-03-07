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影／台南南區拖吊車載怪手 還沒進巿區意外「洗溝」動彈不得
台南市今上午有工程行拖板車載怪手停在南區明興路段，等著8點後進入市區，駛入建築工地施工，但不慎右後輪陷入路邊的排水溝，整輛拖板車動彈不得，直至中午調派另輛拖板車前來救援，這才順利脫困。
事發後，廠商向市府水利、工務局、南區區公所等單位求助，市議員陳皇宇及區長蕭琇華等人到場了解其原委，協商後續處理事宜。警方據報後也到場協助。
台南市議員陳皇宇指出，該工程行拖吊車載怪手，原要進入市區建築工地施工，但因路權關係，8時才能進入市區道路，該拖吊車停在明興路段等候時，疑因側溝負重問題，該路段前一陣子才因破洞修復且有傾斜現象，而這次又導致該車右輪深陷側溝內。因此，他當場找了水利局等單位協商，進一步討論如何改善。
據調查，上午7時40分工程行的拖板車，載怪手停在南區明興路段附近，等待路權開放進場施作，在現場停妥約5分鐘，右後輪卻陷入路邊的排水溝，整輛車動彈不得。因此，廠商向外界求助，直至中午調另一輛拖板車前來救援。而車上怪手移轉至另拖板車，減輕重量，才協助深陷排水溝的拖吊車脫困。
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