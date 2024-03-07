影／轎車暴衝慢車道撞飛3機車影像曝 連闖紅燈釀1死3傷

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪路6日晚間發生1死3傷連環追撞車禍，1輛轎車飆速行駛機慢車道，闖紅燈撞機車肇逃，過2個路口，又撞飛2輛停等紅燈的機車。警方晚間獲報，原以為是1起死傷車禍，經調閱監視器，竟發現肇事李男在500多公尺前就已經撞機車，不顧騎士及乘客跌倒，後來才又發生第2件，行徑誇張。

礁溪警方7日晚間19時40分獲報，在礁溪鄉礁溪路2段與瑪僯路路口發生交通事故，1輛黑色轎車從宜蘭市往礁溪鄉北向行駛，車速飛快，撞上停等紅燈的兩輛機車，由於撞擊力道過猛，一輛機車往前噴飛四、五十公尺，幾乎被撞凹成「U」字型，42歲的吳姓騎士失去心跳呼吸，送醫不治；另一名24歲林姓機車騎士腿部受傷送醫，無生命危險。

目擊者指稱，黑色轎車行駛機慢車道，幾乎沒有減速闖紅燈，直接撞上機車。吳姓騎士人車撞擊轎車頭及玻璃，蔬菜及雞蛋灑了一地，從死者車上的驗血單，應該是去醫院看診拿藥後騎車回家發生不幸。

警方調閱附近路口監視器，赫然發現李姓駕駛在二個路口前的礁溪路1段就闖紅燈，追撞上1輛停等的機車，造成28歲林姓騎士及後方游姓女乘客跌倒，骨折受傷，李男往前續飆行駛約500公尺再撞兩輛機車，1死1傷。

警方於現場實施酒測，李姓轎車駕駛、兩名林姓騎士的酒測值均為零，死亡的吳姓騎士酒測值待抽血檢測；讓人不解的是，李姓駕駛車上還載了兩個人，從過了宜蘭橋後，車就開很快，而且為何走機慢車道？還連闖紅燈？警方對他進行驗尿，進一步查明是否吸毒。

李姓駕駛詢後依公共危險及過失致人於死罪嫌，移請宜蘭地方檢察署偵辦。礁溪警分局提醒用路人駕駛車輛時，應依標誌、標線、號誌指示行駛，並隨時注意車前狀況，行經交叉路口時應減速慢行，勿違規行駛，保障他人及自身用路安全。

飆速行駛機慢車道、連闖紅燈的肇事轎車，短短500多公尺追撞3輛機車，車窗破裂、車頭全毀，造成1死3傷。記者戴永華／翻攝
飆速行駛機慢車道、連闖紅燈的肇事轎車，短短500多公尺追撞3輛機車，車窗破裂、車頭全毀，造成1死3傷。記者戴永華／翻攝
停等紅錄燈的吳姓死者連同機車被撞，往前噴飛四、五十公尺，當場就沒了心跳呼吸。記者戴永華／翻攝
停等紅錄燈的吳姓死者連同機車被撞，往前噴飛四、五十公尺，當場就沒了心跳呼吸。記者戴永華／翻攝
飆速行駛機慢車道、連闖紅燈的肇事轎車，短短500多公尺追撞3輛機車，車窗破裂、車頭全毀，造成1死3傷。記者戴永華／翻攝
飆速行駛機慢車道、連闖紅燈的肇事轎車，短短500多公尺追撞3輛機車，車窗破裂、車頭全毀，造成1死3傷。記者戴永華／翻攝
吳姓死者的機車被撞凹，車頭與車身幾乎成了「U」字型，可見當時撞擊力道之猛。記者戴永華／翻攝
吳姓死者的機車被撞凹，車頭與車身幾乎成了「U」字型，可見當時撞擊力道之猛。記者戴永華／翻攝
飆速行駛機慢車道、連闖紅燈的肇事轎車，短短500多公尺追撞3輛機車，車窗破裂、車頭全毀，造成1死3傷。記者戴永華／翻攝
飆速行駛機慢車道、連闖紅燈的肇事轎車，短短500多公尺追撞3輛機車，車窗破裂、車頭全毀，造成1死3傷。記者戴永華／翻攝
第一起機慢車道追撞車禍，造成一男一女跌倒受傷，闖紅燈的肇事轎車逃逸。記者戴永華／翻攝
第一起機慢車道追撞車禍，造成一男一女跌倒受傷，闖紅燈的肇事轎車逃逸。記者戴永華／翻攝

宜蘭 車道 酒測

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