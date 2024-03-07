洩個資 藍委控中華電信成詐團幫凶

立委黃健豪（左起）、徐巧芯、葛如鈞昨天舉行記者會，踢爆中華電信的合作業者，將未實名的「軟號」賣給詐騙集團，利用電信後台漏洞竊取國人個資。記者杜建重／攝影 國民黨立委徐巧芯、黃健豪、葛如鈞昨開記者會指中華電信的合作業者，將未實名的「軟號」賣給詐騙集團，利用電信後台漏洞竊取國人個資，政府說要打詐，中華電信竟成詐騙集團工具。中華電信回應，業務申辦程序絕對合法，全力配合政府打詐。

交通部長王國材說，中華電信在了解狀況，若處理公司投資上有問題，就請他們檢討改進。中華電信董事長郭水義說，相關合作都按規範辦理，合作範圍沒有收到個資外洩議題，與業者合作涉詐會嚴謹積極處理。

中華電信表示，立委指涉的魔方移動公司是與中華電信合作國際漫遊上網預付卡，門號只能在境外使用，合作模式符合電信管理法規範，記者會所提的卓一電訊公司，並非中華電信企業客戶，雙方無業務往來合作。

徐巧芯說，魔方移動向中華電信購買企業門號的軟號及漫遊門號，再賣給卓一，卓一有台灣及上海公司，大陸股權超過百分之五十一，所以是中資，卓一透過魔方移動，把所買企業門號的軟號及漫遊門號賣給中資公司，後台系統由上海卓一主導，會發生個資外洩問題，再從卓一後台將隨選軟號放在ＳＩＭ卡空卡，製作黑莓卡、比特卡賣給不法分子；詐騙簡訊讓國人不堪其擾，沒想到竟是因政府及中華電信管理不善造成。

中華電信、台灣大哥大等屬於第一類電信，第二類電信是向其承租網路、電信訊號，提供民眾服務。黃健豪說，魔方移動二○二○年時還是中華電信、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）核准的合法廠商，屬二類電信，隔年被ＮＣＣ撤照，非合法廠商，為何中華電信仍與魔方移動合作？

他說，去年海峽電信公司詐騙案，也是向中華電信承租門號，利用虛擬門號發送大量投資詐騙簡訊，未來發生類似情形如何究責及賠償，希望交通部、中華電信及ＮＣＣ在本會期提出法案。