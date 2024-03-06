台南天坑釀吊車翻覆！黃偉哲將提前返國 副市長趕抵現場：居民暫不須撤

台南市中西區西門路一段和五妃街口的建案工地今晚一旁路邊地面塌陷，導致天坑，1輛小貨車陷入洞中，且協助處置的大型吊車，竟也因傾斜重心不穩翻覆，吊臂橫跨西門路面；對此，副市長趙卿惠趕赴現場說明，目前周遭居民暫不用撤離，帶隊赴日本參訪的市長黃偉哲，為此明天將提前返台處理。

目前現場仍在處理翻覆的大型吊車，市府預計明天上午上班之前，搶通恢復西門路交通。

趙卿惠說，可能建商施工時，灌漿程序還沒固化，就做下一步程序，導致塌陷，重新灌漿後會請工地密切注意，查明基地內情況，而周遭民宅、道路目前看似穩定，會請結構技師檢測，另依法會對建設公司依法裁處，會繼續追究責任。

趙卿惠也說，黃市長3月2日帶隊出國參加東京食品展，黃晚間有電話告知，已決定提前明天將搭機趕回台南處理此事故。

據了解，住宅建案正在施作連續壁工程，進入灌漿階段，疑似周邊地基掏空，導致路面突然下陷，坑內全淹水，深度待釐清；南市土木技師公會到四周民房做安全勘查，預計明天以透地雷達測道路下陷情況。

今晚6點多五妃街接近西門路一段路口的路面突下陷，1輛小貨車當場掉入，另輛轎車也一半車身懸空，市府等單位趕抵後，7點多用大型吊車、挖土機將小貨車吊起，不料執行完後，大型吊車也因地面不平出現傾斜，吊臂在空中擺盪，警方趕緊疏散西門路車輛並封鎖。

不到半小時，大型吊車往西門路倒下，吊臂直接壓斷號誌桿，波及警車、店面的招牌，橫跨西門路，路邊現場一陣驚呼，員警更驅離急喊「走開、走開、不要影響救災」，幸好沒有傷到任何人。