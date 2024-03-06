2萬元出售沙魚劍法器…嘉縣夫婦上網拍賣 被依違反野生動物保育法起訴

嘉義縣邱姓夫婦去年9月間在網路平台刊登欲以2萬元出售沙魚劍法器，遭網路巡邏員警查獲，嘉義地檢署偵查終結，將邱姓夫婦依違反野生動物保育法罪嫌起訴。

49歲邱男、34歲陳女是對夫婦，去年8月20日起，在臉書「全國落難神明.待業神明.新舊宗教用品.結緣或買賣平台」社團，刊登「2尺2，42齒沙魚劍結緣2萬，意者私」廣告內容，並張貼沙魚劍照片，以此方式陳列、展示沙魚劍。

員警於網路巡邏查覺有異，同年9月13日以臉書訊息與陳女聯絡，雙方約定於夫婦倆中埔鄉住處面交，邱男當場交付鈍鋸鰩的產製品沙魚劍遭查獲。

檢警表示，沙魚劍常被用於民間信仰中乩童、廟會的法器，沙魚劍為鈍鋸鰩產製品（鼻鋸），而鈍鋸鰩為野生動物保育法公告瀕臨絕種的海洋保育類野生動物，未經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示。

邱姓夫婦倆供稱，這把沙魚劍是從過往長輩繼承，並不知道上網拍賣法器違法。

檢方表示，邱姓夫婦倆涉違反野生動物保育法的意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物產製品罪嫌，依法提起公訴。