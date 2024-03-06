快訊

12強／中職推薦曾豪駒 中華隊教頭下周選訓會議確定

傳攀玉山下落不明！逢甲EMBA峰鷹登山協會長夫婦失聯 兒急發文求助

北市一殯4月開拆 遺體恐塞爆板殯只能堆貨櫃？新北市府回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2萬元出售沙魚劍法器…嘉縣夫婦上網拍賣 被依違反野生動物保育法起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣邱姓夫婦去年9月間在網路平台刊登欲以2萬元出售沙魚劍法器，遭網路巡邏員警查獲，嘉義地檢署偵查終結，將邱姓夫婦依違反野生動物保育法罪嫌起訴。

49歲邱男、34歲陳女是對夫婦，去年8月20日起，在臉書「全國落難神明.待業神明.新舊宗教用品.結緣或買賣平台」社團，刊登「2尺2，42齒沙魚劍結緣2萬，意者私」廣告內容，並張貼沙魚劍照片，以此方式陳列、展示沙魚劍。

員警於網路巡邏查覺有異，同年9月13日以臉書訊息與陳女聯絡，雙方約定於夫婦倆中埔鄉住處面交，邱男當場交付鈍鋸鰩的產製品沙魚劍遭查獲。

檢警表示，沙魚劍常被用於民間信仰中乩童、廟會的法器，沙魚劍為鈍鋸鰩產製品（鼻鋸），而鈍鋸鰩為野生動物保育法公告瀕臨絕種的海洋保育類野生動物，未經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示。

邱姓夫婦倆供稱，這把沙魚劍是從過往長輩繼承，並不知道上網拍賣法器違法。

檢方表示，邱姓夫婦倆涉違反野生動物保育法的意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物產製品罪嫌，依法提起公訴。

嘉義縣夫婦在社群媒體上欲販售沙魚劍，被檢方依違反動保法罪嫌起訴。記者李宗祐／攝影
嘉義縣夫婦在社群媒體上欲販售沙魚劍，被檢方依違反動保法罪嫌起訴。記者李宗祐／攝影

保育類野生動物 嘉義 民間信仰 網路

延伸閱讀

繼承保育類鯊魚劍 嘉縣夫婦上網拍賣賣2萬…嘉檢起訴

嘉縣大埔衛生所將設遠距會診 民眾就醫零距離

嘉縣男涉殺父未遂被起訴 因無悔意檢求重刑

選嘉縣長？朱立倫布達王育敏接黨部主委 曝光布局

相關新聞

愛車停家門口意外遭撞 他報警調監視器…竟發現是「警車撞的」

桃園市八德警分局員警近日凌晨開著警車外出處理車禍，倒車時不慎擦撞路邊汽車，因深夜下雨視線不佳，員警下車確認見無大礙，便先...

影／貨車撞上二重疏洪道限高門架「身首分離」　又被機車追撞

新北市二重疏洪道今天下午4時許，有1輛小貨車撞上限高門架，撞到「身首分離」，司機將車頭開到前方路肩等待救援時，又被機車撞...

台南市新建中工地旁道路塌陷 小貨車輛掉落坑洞

台南市中西區五妃街一處新建中工地旁道路，今天下午5點43分發生小貨車輛掉落坑洞，幸好車上沒有，警方獲報到場查處。據了解，...

傳攀玉山下落不明！逢甲EMBA峰鷹登山協會會長夫婦失聯 兒急發文求助山友

逢甲EMBA峰鷹登山協會會長張忠益與妻子王明麗兩人日前攀爬玉山，驚傳雙雙失聯，二人兒子緊急在臉書「登山借問站」上留言，「...

2萬元出售沙魚劍法器…嘉縣夫婦上網拍賣 被依違反野生動物保育法起訴

嘉義縣邱姓夫婦去年9月間在網路平台刊登欲以2萬元出售沙魚劍法器，遭網路巡邏員警查獲，嘉義地檢署偵查終結，將邱姓夫婦依違反...

影／騎士撞倒2機車再波及轎車 他肇逃使2機車險無辜受罪…警還清白

高雄機車騎士在人磚道上騎車，撞倒後方2機車，致2輛機車倒下波及路旁轎車，騎士逕自肇事逃逸，卻令2名機車車主遭轎車車主索賠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。