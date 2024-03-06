聽新聞
test
0:00 / 0:00
2萬元出售沙魚劍法器…嘉縣夫婦上網拍賣 被依違反野生動物保育法起訴
嘉義縣邱姓夫婦去年9月間在網路平台刊登欲以2萬元出售沙魚劍法器，遭網路巡邏員警查獲，嘉義地檢署偵查終結，將邱姓夫婦依違反野生動物保育法罪嫌起訴。
49歲邱男、34歲陳女是對夫婦，去年8月20日起，在臉書「全國落難神明.待業神明.新舊宗教用品.結緣或買賣平台」社團，刊登「2尺2，42齒沙魚劍結緣2萬，意者私」廣告內容，並張貼沙魚劍照片，以此方式陳列、展示沙魚劍。
員警於網路巡邏查覺有異，同年9月13日以臉書訊息與陳女聯絡，雙方約定於夫婦倆中埔鄉住處面交，邱男當場交付鈍鋸鰩的產製品沙魚劍遭查獲。
檢警表示，沙魚劍常被用於民間信仰中乩童、廟會的法器，沙魚劍為鈍鋸鰩產製品（鼻鋸），而鈍鋸鰩為野生動物保育法公告瀕臨絕種的海洋保育類野生動物，未經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示。
邱姓夫婦倆供稱，這把沙魚劍是從過往長輩繼承，並不知道上網拍賣法器違法。
檢方表示，邱姓夫婦倆涉違反野生動物保育法的意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物產製品罪嫌，依法提起公訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言