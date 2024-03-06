國道3號中寮隧道4車連環撞 去年釀82起意外肇因多為「未保車距」

國道三號380公里＋433（中寮隧道）入口附近，今天上午9時30分許，發生1輛貨車、1輛卡車及2輛轎車連環追撞意外，據警方統計，中寮隧道去年車禍事故就發生82起事故，平均1個月就有6至7件意外發生，原因多同於這起肇因「車輛行進未保持安全距離」，所幸本起僅車損雖無人員傷亡。

「本起追撞事故，因未保持安全距離引起！」警方指出，中寮隧道速限為每小時110公里，但若隧道內部有施工作業，高公局會事先在隧道上游的高速公路交通資訊顯示板上，公告施工訊息，若1個車道施工，則速限每小時減20公里，若2個車道施工，則每小時速限減40公里。

據警方統計，中寮隧道去年發生82起事故，平均1個月就有6至7件意外發生，原因多為「車輛行進未保持安全距離」所致，警方提醒用路人，行駛國道需格外注意車前路況，難保分心造成憾事發生。