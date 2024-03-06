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台南小偷行竊未遂跪地求饒 屋主心軟放行...後怕又報警
38歲謝姓男子2月間涉嫌進入台南市安南區安中路1段民宅意圖行竊，還未得手遭屋主發現後，跪求勿報警，屋主一時心軟任他離去。但事後考慮後覺得住處被陌生人侵入覺得害怕報警處理。員警調閱周邊數十支監視器清查出謝涉案後，昨天通知謝到案說明，警詢後依侵入住宅及竊盜未遂罪嫌函送台南地檢署偵辦。
經了解，屋主與孫女於2月23日下午3點多發現自宅3樓有異常聲響，查看後猛然發現一陌生男子赤腳、戴口罩及塑膠手套侵入住宅並意圖行竊，謝男行跡敗露，跪求勿報警，屋主一時心軟任其離去，但幾經考慮後覺得害怕，仍選擇報警處理。
經員警積極調閱周邊數十支監視器，逐一過濾案發後周邊行經車輛，清查後鎖定謝姓男子涉案，昨天通知謝到案接受調查，全案依侵入住宅及竊盜未遂罪嫌函送台南地檢署偵辦。
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