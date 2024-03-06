板橋街友穿搭名牌出入運動中心 全身行頭竟都是偷來的

新北市47歲林姓男子因無業居無定所平時四處遊蕩，林男2日來到板橋中正路1間服飾店偷了2件外套，還涉及多起國民運動中心民眾衣物失竊案。林男隔天穿著偷來的外套經過該服飾店時被店員發現立即報警，海山警方到場將林男逮捕，並起出竊來的外套及國民運動中心民眾失竊的球鞋，詢後被依竊盜罪嫌送辦。

據了解，有竊盜前科的林姓男子因無業居無定所，平時都窩居在板橋車站，林男趁著國民運動中心白天營運時間，潛入淋浴間洗澡，還多次趁機竊取其他民眾放在淋浴間外的衣物。林男還特意挑選NIKE、adidas等名牌衣物、球鞋穿搭，並穿著這些衣物至街頭四處遊蕩挑選下手目標。

林男2日下午3時許步行經過板橋區中正路時，見到服飾店掛在店外的EDWIN連帽外套，竟下手偷了2件連帽外套後揚長而去。店員整理衣物時發現外套不翼而飛，調閱監視器才知遭人竊取。隔天林男再度經過這間服飾店外時，店家發現林男穿的就是遭竊外套，當即尾隨並報警。

海山警方獲報後趕抵迅速將林男逮捕，並起出偷來的2件EDWIN連帽外套、國民運動中心民眾失竊的NIKE球鞋及身分證件，詢後將林男依竊盜罪嫌送辦。