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影／又是導航！高雄貨車慘跌燕巢金山麒麟巷山坡 警：去年救3次
屏東25歲徐姓男子隨同父親一行六人，上周六於高雄燕巢金山施作步道鋪設工程，沒想到，下午4時收工返程途中，因錯信導航，兩車六人竟闖入不著邊際的荒山野嶺，就在掉頭倒車時，徐父貨車竟滑落山坡險些翻覆，眾人趕緊下車並報警求救，所幸入夜後，在員警與拖吊業者協助下，終於順利返家。
「你都不覺得越開越奇怪嗎？」警員詢問徐父怎會開到偏僻山區，徐父無奈指出，全靠導航指引，結果卻是迷了路，當時就連車輛究竟在哪裡拋錨滑落山坡，都無法說個仔細，讓警方循線確認位置。
據悉，高雄燕巢金山麒麟巷一帶，算是導航系統常犯錯的誤區，警方指出，單就去年至少發生3次通報求救案件，其餘誤信的導航的民眾，恐怕是自行想辦法脫困方能下山。
岡山分局指出，最終是透過手機發送定位訊息，並根據報案人徐男描述地形地貌，燕巢分駐所員警才終於在金山麒麟巷一帶，發現受困兩車及徐男6人，徐男指出，當時正開回屏東里港途中，怎知越開越奇怪，要倒車回走，不慎跌落危險山坡。
由於，警方找到受困六人時，天色已逐漸昏暗，員警知悉救援時間刻不容緩，遂立即聯絡拖吊車業者到場救援，但礙於入夜後山中光線薄弱，山路狹小加上視線不明，導致作業難度提升，直到晚間7時30分許，才在員警及拖吊師傅眾人努力下，人車脫困平安下山。
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