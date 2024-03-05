花蓮市抽水站外牆遭噴漆不雅字 警方循線逮人偵辦

花蓮市三仙溪抽水站遭人惡意塗鴉，鐵門、柱子及外牆都被噴上不雅字眼與圖案，還疑似影射某網路節目女主持人，警方調閱監視器逮到一名30歲林姓男子涉案。由於不雅文字圖片引起市民反感，市長魏嘉彥今天到現場會勘，指示抽水站人員盡速將牆面恢復原狀，請大眾不要效仿。

花蓮市三仙溪抽水站葉姓管理員日前報警，站外鐵捲門、柱子，防汛堤防邊的牆壁，遭人以黑色噴漆塗鴉男性生殖器，寫下不雅文字，更疑似影射節目女主持人，且監視器鏡頭也被噴漆破壞。警方獲報調閱監視器，鎖定30歲的林姓男子涉有重嫌，不過未能拍到實際噴漆行為，他矢口否認。

花蓮警分局豐川派出所長曾忠民說，經警方將現場跡證送驗、多方比對，日前通知林男到案說明，全案依毀損罪函送花蓮地檢署偵辦。

市長魏嘉彥今天到抽水站查看，他表示，日前接獲民眾致電到市公所，稱三仙溪抽水站被人塗鴉寫字，現場發現有許多不雅字眼，指示抽水站人員盡速將牆面恢復原狀，後續加裝監視器，請廠商把塗鴉消除，避免用路人看到不雅字眼，感到不舒服。