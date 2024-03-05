聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮市抽水站外牆遭噴漆不雅字 警方循線逮人偵辦
花蓮市三仙溪抽水站遭人惡意塗鴉，鐵門、柱子及外牆都被噴上不雅字眼與圖案，還疑似影射某網路節目女主持人，警方調閱監視器逮到一名30歲林姓男子涉案。由於不雅文字圖片引起市民反感，市長魏嘉彥今天到現場會勘，指示抽水站人員盡速將牆面恢復原狀，請大眾不要效仿。
花蓮市三仙溪抽水站葉姓管理員日前報警，站外鐵捲門、柱子，防汛堤防邊的牆壁，遭人以黑色噴漆塗鴉男性生殖器，寫下不雅文字，更疑似影射節目女主持人，且監視器鏡頭也被噴漆破壞。警方獲報調閱監視器，鎖定30歲的林姓男子涉有重嫌，不過未能拍到實際噴漆行為，他矢口否認。
花蓮警分局豐川派出所長曾忠民說，經警方將現場跡證送驗、多方比對，日前通知林男到案說明，全案依毀損罪函送花蓮地檢署偵辦。
市長魏嘉彥今天到抽水站查看，他表示，日前接獲民眾致電到市公所，稱三仙溪抽水站被人塗鴉寫字，現場發現有許多不雅字眼，指示抽水站人員盡速將牆面恢復原狀，後續加裝監視器，請廠商把塗鴉消除，避免用路人看到不雅字眼，感到不舒服。
魏嘉彥說，修復的費用初估須數萬元，再向嫌犯求償，會向已落網涉及毀損公務罪嫌的犯嫌求償。這樣的歪風請大家不要效仿，目前得知警方已掌握嫌疑人，感謝警方協助偵辦，抽水站屬於公物，請勿隨意塗鴉破壞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言