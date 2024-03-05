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花蓮市抽水站外牆遭噴漆不雅字 警方循線逮人偵辦

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市三仙溪抽水站遭人惡意塗鴉，鐵門、柱子及外牆都被噴上不雅字眼與圖案，還疑似影射某網路節目女主持人，警方調閱監視器逮到一名30歲林姓男子涉案。由於不雅文字圖片引起市民反感，市長魏嘉彥今天到現場會勘，指示抽水站人員盡速將牆面恢復原狀，請大眾不要效仿。

花蓮市三仙溪抽水站葉姓管理員日前報警，站外鐵捲門、柱子，防汛堤防邊的牆壁，遭人以黑色噴漆塗鴉男性生殖器，寫下不雅文字，更疑似影射節目女主持人，且監視器鏡頭也被噴漆破壞。警方獲報調閱監視器，鎖定30歲的林姓男子涉有重嫌，不過未能拍到實際噴漆行為，他矢口否認。

花蓮警分局豐川派出所長曾忠民說，經警方將現場跡證送驗、多方比對，日前通知林男到案說明，全案依毀損罪函送花蓮地檢署偵辦。

市長魏嘉彥今天到抽水站查看，他表示，日前接獲民眾致電到市公所，稱三仙溪抽水站被人塗鴉寫字，現場發現有許多不雅字眼，指示抽水站人員盡速將牆面恢復原狀，後續加裝監視器，請廠商把塗鴉消除，避免用路人看到不雅字眼，感到不舒服。

魏嘉彥說，修復的費用初估須數萬元，再向嫌犯求償，會向已落網涉及毀損公務罪嫌的犯嫌求償。這樣的歪風請大家不要效仿，目前得知警方已掌握嫌疑人，感謝警方協助偵辦，抽水站屬於公物，請勿隨意塗鴉破壞。

花蓮市三仙溪抽水站遭人惡意塗鴉，鐵門、柱子及外牆都被噴上不雅字眼與圖案，還疑似影射某網路節目女主持人，警方逮到30歲林姓男子涉案。記者王思慧／攝影
花蓮市三仙溪抽水站遭人惡意塗鴉，鐵門、柱子及外牆都被噴上不雅字眼與圖案，還疑似影射某網路節目女主持人，警方逮到30歲林姓男子涉案。記者王思慧／攝影
花蓮市三仙溪抽水站遭人惡意塗鴉，鐵門、柱子及外牆都被噴上不雅字眼與圖案。記者王思慧／攝影
花蓮市三仙溪抽水站遭人惡意塗鴉，鐵門、柱子及外牆都被噴上不雅字眼與圖案。記者王思慧／攝影
花蓮市長魏嘉彥今天到抽水站查看，他表示，三仙溪抽水站被人塗鴉寫字，有許多不雅字眼，指示抽水站人員盡速將牆面恢復原狀。記者王思慧／攝影
花蓮市長魏嘉彥今天到抽水站查看，他表示，三仙溪抽水站被人塗鴉寫字，有許多不雅字眼，指示抽水站人員盡速將牆面恢復原狀。記者王思慧／攝影

監視器 花蓮

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