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7旬翁騎車到加油站突然倒地 血壓195超標…北市警苦勸就醫

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市7旬劉姓老翁日前騎車外出，剛騎到北市大安區一間加油站正要加油，孰料突然身體不適連人帶車跌倒在地，民眾見狀立刻報警。警方趕抵，老翁還有意識但身體虛弱，消防隊要送醫他堅稱不用，救護員量血壓，發現他收縮壓高達195mmHg（毫米汞柱），認為有高血壓狀況，勸說後同意就醫治療，老翁兒子獲悉感激不已。

大安分局和平東路派出所警員吳榮晃與邱重榜，2月28日下午5點多獲報，愛國東路、金山南路口的中油加油站有一名老翁身體不適倒地，趕抵發現劉翁（75歲）坐在地上身體虛弱，還有意識能回答，由於劉翁年紀大，救護員建議就醫觀察。

劉翁聽到就醫一詞相當排斥，認為自己沒有大礙，堅持不用就醫，還有能力自己騎車回家，現場警、消不放心，替他量測血壓，發現他的收縮壓高達195mmHg，已經超過正常值120mmHg甚多，懷疑有高血壓症狀，若執意離去可能會有生命危害。

員警百般勸說下，劉翁這才同意搭救護車去醫院，同時警方遲遲聯繫不上他兒子，索性直接去他兒子公司找人，劉翁兒子聽聞爸爸身體不適倒地，頻頻感謝警、消的及時幫忙，說因為自己從事客服人員的工作，才沒接到電話。

大安警分局提醒，家中如有高齡長者，家人應特別注意長者的身體狀況，天氣寒冷，出門記得添加衣物隨時注意保暖，若身體有異常請盡速就醫，遇緊急狀況可撥打119或110報案專線請警消人員到場協助。

大安分局和平東路派出所警員吳榮晃（左）、邱重榜（右）日前協助身體不適騎車跌倒的7旬老翁送醫救治。記者翁至成／翻攝
大安分局和平東路派出所警員吳榮晃（左）、邱重榜（右）日前協助身體不適騎車跌倒的7旬老翁送醫救治。記者翁至成／翻攝
大安警方日前協助身體不適騎車跌倒的7旬老翁送醫救治。記者翁至成／翻攝
大安警方日前協助身體不適騎車跌倒的7旬老翁送醫救治。記者翁至成／翻攝

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