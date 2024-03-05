基隆霸凌案3打1 謝國樑：少年事件處理法助長少年罪犯

基隆市某國中傳出學生霸凌事件，3名學生在校外附近一處工地，分別持工地大門、掃把猛砸一名學生，疑先前肢體碰觸到對方發生誤會被尋仇。市長謝國樑說，覺得非常遺憾，他批少年事件處理法助長更多這樣的少年罪犯，就是在保護這些少年罪犯，很多詐欺案等也是如此，他呼籲立法院可以重新檢視，國家應該要有更清楚的規範，針對不法的罪犯可以更嚴格的懲治。

謝國樑說，他看完全程影片，覺得非常遺憾，也十分的難過，對於基隆校園的霸凌絕對零容忍，有長時間輔導、懲戒的方案和慣例，如果有如同影片中情況攜械攻擊，會有長達半到、1年的輔導或更長的方式，每周進行輔導。

謝國樑表示，台灣目前的少年事件處理法，其實是會助長更多的少年罪犯這樣的一種行為，但惡法亦法，少年事件處理法就是這樣的態樣，保護這些少年罪犯。

謝國樑指出，他會依法長時間進行輔導，他主張這些攻擊的學生、年輕人、少年，如果有這樣的暴力行為，就要接受1年或更長時間，接受少年隊、少輔會的輔導。

謝也說，先前也有霸凌案發生，他對此深惡痛絕，他用少年罪犯來形容這些學生也並不為過，雖然會努力輔導他們，但他們的犯行，對社會及校園是不折不扣是立即的威脅，目前的法治太過鬆散、有保護罪犯的情形。