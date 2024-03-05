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神巧合！她稱超商取貨遭冒領 一查2人竟同姓名、同手機號末3碼

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神巧合！她稱超商取貨遭冒領 一查2人竟同姓名、同手機號末3碼

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園觀音一名24歲李姓女子，昨下午向警方報案表示網購商品在超商遭人冒領，員警一查發現領貨人的姓名及手機末三碼都與報案人相同，讓2人直呼太巧。記者周嘉茹／翻攝
桃園觀音一名24歲李姓女子，昨下午向警方報案表示網購商品在超商遭人冒領，員警一查發現領貨人的姓名及手機末三碼都與報案人相同，讓2人直呼太巧。記者周嘉茹／翻攝

桃園市觀音區一名24歲李姓女子昨下午向警方報案表示網購商品在超商遭人冒領，員警獲報後調閱監視器追查取貨人的車輛，發現車主的姓名及手機末三碼都與報案人相同，經通知車主到派出所後，順利將商品物歸原主，2人更是驚呆「太巧了！」

大園分局表示，24歲李姓女子昨下午3點多神情慌張走進派出所報案，稱在網路上購買商品，下午要到超商取貨時，發現自己的商品已被人領走，她與店員再三核對資料，確認商品已不在店內，她懷疑是遭人冒領，只好向警方求助。

員警獲報前往超商調閱監視器畫面，發現一名男子在凌晨時到店取貨成功，且店員表示取貨一定會核對證件及手機末三碼，幾乎不可能會有盜領的情形發生，員警隨即追查取貨人駕駛的車輛，發現該車車主不僅姓名與24歲李姓女子完全相同，就連手機末三碼也一模一樣，員警隨即聯繫車主到派出所說明。

對此車主李女接獲警方通知，帶著拿錯的商品前往派出所，她驚訝表示凌晨時她將身分證交給丈夫到超商取貨，因爲這次取貨的商品比較多，沒有現場清點就全數領回，在家核對時才發現有1件商品不是她買的，已主動聯繫賣家並預計晚點將「錯發」的商品退回，沒想到先接到警方的通知，才知道是取錯商品，如此的巧合讓2名李小姐笑說「真是太巧了！」同時也對於警方的熱心協助表示感謝。

取貨 超商 車主

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