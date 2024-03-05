為父親超載遭罰求情不成 高雄男尾隨撞警判6年11月

高雄史姓男子2022年因父親開大卡車超載遭取締開罰，疑因向警員求情未果而心生不滿，開車尾隨衝撞騎車警員，史男事後遭逮，被橋頭地方法院依殺人未遂罪判徒刑6年11月。

起訴書指出，史男父親因載送水泥基樁至工地需人手協助，與史男相約2022年4月27日上午在工地會面，但史男父親當天上午駕駛大卡車行經高雄岡山區嘉新東路時，被1名身著制服、巡邏中莊姓警員發現疑似超載，經地磅站過磅，超載約17公噸，被依法開罰新台幣4萬多元。

史男得知後開車趕赴地磅站，疑因向警員求情未果而心生不滿，他沿岡山北路由北往南方向一路尾隨騎乘機車的莊姓警員，並從後方撞飛警員，造成對方右手肩膀、手肘、手背、左手手臂、雙側膝蓋、小腿、腳掌及左側腰部擦鈍傷等傷害。

橋頭地方法院審酌，史男因一時情緒，行為已嚴重妨害社會公共秩序及公務員職務執行威信、尊嚴，更造成莊員執行公務需慮及可能遭民眾不理性報復的恐懼陰影，惡性及犯罪情節非輕微。

判決指出，史男審理期間坦承妨害公務及毀損公務員執掌物品罪，但否認殺人未遂罪，也未與莊警達成和（調）解，考量史男沒有前科、身心健康等狀況，史男犯行適用刑法第25條第2項規定減輕其刑，依殺人未遂罪，處有期徒刑6年11月。全案可上訴。