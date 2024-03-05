荷包失血！沙鹿此路口去年測照取締6101件 車禍明顯降

台中市沙鹿區台灣大道和正英路口常發生車禍，警方加強科技執法和慢車道機動測照取締，去年在此路口測照取締共6101件違規，車禍件數明顯減少，昨天有民眾看到此路口慢車道有員警設點測照，PO在地方臉書提醒大家注意交通安全，遵守規則，避免荷包失血。

民眾昨天在臉書「沙鹿之美」PO照片和文字，提醒警方在沙鹿區台灣大道和正英路口設點測照，慢車道限速40公里，很多網友說原來機動測照在這裡，他曾經不知不覺被開罰單，當時車速50多公里；也有網友提醒，慢車道限速40公里，如果超速開到80公里，還會被扣車牌半年。

清水警分局表示，台灣大道與正英路口測照取締交通違規後，此路口車禍明顯減少，此路口車禍發生件數，去年發生19件、前年發生27件，同期相比車禍件數減少8件；此路口測照取締件數，去年取締6101件、前年取締2653件，同期相比取締件數增加3448件。

警方表示，該路口前幾年交通事故頻傳，是清水分局易肇事路口之一，因此去年1月起設置科技執法並在慢車道不定時編排測速照相勤務，有效降低交通事故發生。