聽新聞
test
0:00 / 0:00
荷包失血！沙鹿此路口去年測照取締6101件 車禍明顯降
台中市沙鹿區台灣大道和正英路口常發生車禍，警方加強科技執法和慢車道機動測照取締，去年在此路口測照取締共6101件違規，車禍件數明顯減少，昨天有民眾看到此路口慢車道有員警設點測照，PO在地方臉書提醒大家注意交通安全，遵守規則，避免荷包失血。
民眾昨天在臉書「沙鹿之美」PO照片和文字，提醒警方在沙鹿區台灣大道和正英路口設點測照，慢車道限速40公里，很多網友說原來機動測照在這裡，他曾經不知不覺被開罰單，當時車速50多公里；也有網友提醒，慢車道限速40公里，如果超速開到80公里，還會被扣車牌半年。
清水警分局表示，台灣大道與正英路口測照取締交通違規後，此路口車禍明顯減少，此路口車禍發生件數，去年發生19件、前年發生27件，同期相比車禍件數減少8件；此路口測照取締件數，去年取締6101件、前年取締2653件，同期相比取締件數增加3448件。
警方表示，該路口前幾年交通事故頻傳，是清水分局易肇事路口之一，因此去年1月起設置科技執法並在慢車道不定時編排測速照相勤務，有效降低交通事故發生。
清水警方將持續規劃加強該路口各項違規取締工作，呼籲駕駛人行經該路口應遵守交通標誌、標線、號誌行駛，共同維護用路人生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言