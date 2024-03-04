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北市工人身體不適墜11米亡？勞檢：雇主也未做好安全防護

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市大安區今天上午10點多一處工地，發生52歲羅姓石材修補工人墜落死亡意外，北市勞動局勞檢處也第一時間前往稽查，發現羅姓工人是在工地6樓施工架上從事石材填縫作業時，因開口墜落至3樓遮斷板，墜落高度約11公尺，經送醫急救仍於12時30分不治身亡。 

據了解，這名羅姓工人墜落前曾向身邊同事說「身體不舒服」，下一秒就重心不穩墜落。北市勞檢處前往稽查也認為，雇主也疑未做好安全防護設備以致勞工墜落死亡，未來如經調查屬實，後續將追究勞工之雇主及現場相關人員刑事責任，若不起訴或緩起訴，最高將處30萬元罰鍰。

由於這也是這兩天第二起勞工墜落死亡工安意外，北市勞動局長高寶華表示，墜落職災死亡比例高達6成，尤其北市連續兩天發生2起墜落死亡職業災害，造成2名勞工死亡。雇主絕不能輕忽勞工作業時面臨開口墜落的危險。

勞檢處長梁蒼淇說，這起工安事件發生後，勞檢處獲報立即派員實施勞動檢查，發現勞工6樓施工架上從事石材填縫等高處作業，有墜落的高度危險，施工單位卻對該施工架與結構體間開口，未依職安法設置護欄或安全網等防護設施，已違反「營造安全衛生設施標準」第19條第1項暨「職業安全衛生法」第6條第1項規定，目前已勒令現場立即停工配合調查。

勞檢處表示，廠商在改善計畫未送勞檢處審查合格前，不得復工，否則將移送地檢署偵辦。至於雇主未做好安全防護設備以致勞工墜落死亡一事，未來如經調查屬實，後續將追究勞工之雇主及現場相關人員刑事責任，若不起訴或緩起訴，最高將處30萬元罰鍰。

高寶華呼籲，雇主對於高度2公尺以上的開口作業，務必要設置護欄、護蓋或安全網等防護設施，如現場無法設置時，也要使勞工確實鈎掛安全帶，以免勞工發生墜落憾事。 

台北市大安區今天上午10點多一處工地，發生52歲羅姓石材修補工人墜落死亡意外。圖／北市勞動局提供
台北市大安區今天上午10點多一處工地，發生52歲羅姓石材修補工人墜落死亡意外。圖／北市勞動局提供
台北市大安區今天上午10點多一處工地，發生52歲羅姓石材修補工人墜落死亡意外。圖／北市勞動局提供
台北市大安區今天上午10點多一處工地，發生52歲羅姓石材修補工人墜落死亡意外。圖／北市勞動局提供

勞檢 北市 工人

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