8旬婦人陽明山賞櫻沒體力脫隊 領隊急叩北投警尋獲

8旬婦人日前跟團到陽明山賞櫻花，不料體力不支，每走一小段路暫作路旁休息，逐漸脫隊，直到何姓領隊清點人數，慌張向警方求助。北投警分局獲報協助巡視，在竹子湖路苗圃七星山登山口尋獲婦人，幸好身體狀況良好、未受傷，婦人返家後也致電派出所表達感謝之意。

一名何姓領隊慌張至派出所求助，上午帶一行人搭乘遊覽車從台南北上陽明山賞櫻花，抵達目的地後團員下車自由活動，直到返程時，一名8旬婦人團員沒有上車，遲遲不見人影，擔心走失懇請警方幫忙協尋。

北投分局竹子湖派出所警員張凱翔，依循著領隊所述，走失團員是一名年約八旬的林姓婦人，身著長袖條紋上衣，頭戴粉色遮陽帽，巡視各大熱門景點，不久後在竹子湖路苗圃七星山登山口尋獲林姓婦人，所幸身體狀況良好，未受傷。

林婦稱，自己年事已高、體力不佳，每步行一段路程就得暫時坐在路旁歇息，團友繼續往前走，她逐漸脫隊，手機又放在遊覽車上，無法聯繫其他人，幸好警方幫忙，才能順利上車。林婦回到台南後，更致電至派出所，再度感謝警方向新協助。