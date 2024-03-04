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跆拳小將奪牌後沒車搭 拖行李走5公里⋯警熱心護送返家

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名15歲黃姓少年，昨晚從台南參加跆拳道比賽回來，回到學校後因時間太晚攔不到計程車，便打算拖著行李一路走回家，員警巡邏時發現少年獨自在寒夜裡行走，立即上前關心，得知少年的住家還有約5公里的路程，於是開車護送少年返家，讓少年及家屬相當感謝警方的熱心幫忙。

大園警分局潮音派出所員警昨晚9點多，巡邏行經環區北路與大觀路口時，發現一名少年身上背著大包小包，還拖著一個行李箱，獨自在寒夜裡行走，員警見狀立即上前關懷詢問。

黃姓少年向警方表示，他剛從台南參加南瀛盃全國跆拳道武藝錦標賽回來，專車抵達學校後他本來想搭計程車回家，但一直都攔不到車，且時間晚了家人們都已經休息，不想麻煩家人來接，便決定自己走回家。

員警得知少年家還有約5公里的路程，主動表示可以協助載他回家，少年在路途中開心和員警分享他在對打比賽中獲得全國第3名，並表示他自幼練習跆拳道，對體能方面相當有自信，也對警察工作很有興趣，希望未來可以加入打擊犯罪的行列，少年及家屬對於警方的熱心協助深表感謝。

桃園大園15歲黃姓少年，昨晚從台南參加跆拳道比賽回來，因時間太晚攔不到計程車，打算拖著行李走回家，員警巡邏發現後開車護送少年返家。記者周嘉茹／翻攝
桃園大園15歲黃姓少年，昨晚從台南參加跆拳道比賽回來，因時間太晚攔不到計程車，打算拖著行李走回家，員警巡邏發現後開車護送少年返家。記者周嘉茹／翻攝
桃園大園15歲黃姓少年，昨晚從台南參加跆拳道比賽回來，因時間太晚攔不到計程車，打算拖著行李走回家，員警巡邏發現後開車護送少年返家。記者周嘉茹／翻攝
桃園大園15歲黃姓少年，昨晚從台南參加跆拳道比賽回來，因時間太晚攔不到計程車，打算拖著行李走回家，員警巡邏發現後開車護送少年返家。記者周嘉茹／翻攝

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