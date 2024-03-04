桃園市大園區一名15歲黃姓少年，昨晚從台南參加跆拳道比賽回來，回到學校後因時間太晚攔不到計程車，便打算拖著行李一路走回家，員警巡邏時發現少年獨自在寒夜裡行走，立即上前關心，得知少年的住家還有約5公里的路程，於是開車護送少年返家，讓少年及家屬相當感謝警方的熱心幫忙。

大園警分局潮音派出所員警昨晚9點多，巡邏行經環區北路與大觀路口時，發現一名少年身上背著大包小包，還拖著一個行李箱，獨自在寒夜裡行走，員警見狀立即上前關懷詢問。

黃姓少年向警方表示，他剛從台南參加南瀛盃全國跆拳道武藝錦標賽回來，專車抵達學校後他本來想搭計程車回家，但一直都攔不到車，且時間晚了家人們都已經休息，不想麻煩家人來接，便決定自己走回家。