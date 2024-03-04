聽新聞
test
0:00 / 0:00
跆拳小將奪牌後沒車搭 拖行李走5公里⋯警熱心護送返家
桃園市大園區一名15歲黃姓少年，昨晚從台南參加跆拳道比賽回來，回到學校後因時間太晚攔不到計程車，便打算拖著行李一路走回家，員警巡邏時發現少年獨自在寒夜裡行走，立即上前關心，得知少年的住家還有約5公里的路程，於是開車護送少年返家，讓少年及家屬相當感謝警方的熱心幫忙。
大園警分局潮音派出所員警昨晚9點多，巡邏行經環區北路與大觀路口時，發現一名少年身上背著大包小包，還拖著一個行李箱，獨自在寒夜裡行走，員警見狀立即上前關懷詢問。
黃姓少年向警方表示，他剛從台南參加南瀛盃全國跆拳道武藝錦標賽回來，專車抵達學校後他本來想搭計程車回家，但一直都攔不到車，且時間晚了家人們都已經休息，不想麻煩家人來接，便決定自己走回家。
員警得知少年家還有約5公里的路程，主動表示可以協助載他回家，少年在路途中開心和員警分享他在對打比賽中獲得全國第3名，並表示他自幼練習跆拳道，對體能方面相當有自信，也對警察工作很有興趣，希望未來可以加入打擊犯罪的行列，少年及家屬對於警方的熱心協助深表感謝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言