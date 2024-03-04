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水族箱短路釀大火延燒隔壁倉庫 貨運業者得賠2202萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市鳥松區1家貨運行及隔壁倉庫6年前遭祝融，雖無人傷亡，但財損嚴重，消防局鑑定起火點為貨運行水族箱設備短路釀災，貨運公司吳姓負責人被判刑3月確定，但倉庫財損逾2000萬元，保險理賠後，產險公司向貨運行求償，不僅要賠兩家保險業者1925萬元，最近法院判貨運行還要再賠倉庫業者277萬元，一場火警讓貨運業者背負2202萬賠償責任。可上訴。

位於鳥松區松埔路的貨運公司和隔壁倉庫，在2018年6月18日凌晨1時25分許發生火警，高雄市消防局獲報後派員灌救，雖無人傷亡，但火勢從貨運行延燒至一旁倉庫，造成鄰近倉庫業者損失慘重。

事後消防局調查，起火點為貨運行內的水族箱設備，因電源線短路起火釀災，才延燒到隔壁倉庫，經倉庫業者清點後，火警共造成辦公設備、貨品等物燒燬，損失達1852萬8896元。另外，停放在倉庫外的車輛，也有多輛遭祝融，車損也達435萬5000元。

刑事部分，檢警調查後，認為貨運行吳姓業者有過失，依失火罪嫌起訴，一、二審法院審理後，法官依據火場鑑定報告，認定吳男有過失，依失火罪判刑3月，得易科罰金確定。

至於隔壁倉庫損失，業者保有產險，建物及車輛損失部分陸續獲得比例賠償，但保險公司認為起火原因為吳男疏於注意電線短路，賠償完倉庫後轉向吳男索賠。

法院審理後，認為吳男確實對起火有過失責任，建物損失部分判賠保險公司1574萬餘元，車輛損失則要賠償產險業者351萬餘元，合計1925萬元。

倉庫業者認為，保險僅賠償部分損失，整起火警仍有305萬5084元未獲賠償，提告向貨運公司索賠。

橋頭地院審理後，法官依據火場鑑定報告等事證，認為倉庫業者損失已有85%比例獲得保險理賠，加總後，判貨運行應賠償277萬元較為適當。可上訴。

一場火警讓貨運行吳姓業者背負逾2千萬元賠償責任，去年高雄市議員邱于軒曾接受吳男陳情，召開記者會，吳在會中質疑火場鑑定報告的起火點位置，目前正提行政訴訟尋求救濟中。

橋頭地方法院外觀。記者古和純／攝影
橋頭地方法院外觀。記者古和純／攝影

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