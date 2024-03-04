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萬人齊聚路跑他找不到愛車 員警10分鐘迅速找回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

胡姓男子昨天到台南市參加古都馬拉松萬人路跑後，卻找不到他所駕駛的轎車停放位置，連忙向警方請求協助，員警調閱監視器畫面，10分鐘在府前路找到他的愛車，胡男對非常感謝警方熱心協助。

台南市警二分局南門派出所巡佐邱漢文、警員郭㦤慧昨天協勤古都馬拉松路跑活動，活動結束後接獲胡姓男子表示，找不到他所駕駛的轎車停放於何處，需要警方協助尋找。當時古都馬拉松活動結束時，散場周遭人潮眾多，58歲胡姓男子報案稱，他找不到自己所駕駛的轎車，希望警方能夠協助找尋。

因周遭有許多民眾，交通流量大且人潮眾多，胡無法確切說出自己車子停放位置。員警調閱監視器畫面，經過研判後，胡可能將停車方位記錯，員警到府前路尋找，果不其然發現車子停於府前路邊，在10分鐘內就幫胡找回愛車，胡男很感謝警方熱心協助。

市警二分局表示，台南古都國際半程馬拉松活動是南台灣極具指標性的路跑賽事，警察勤務雖繁重，但平常為民服務的精神並不會因此而有所打折。提醒民眾隨時隨地都要注意自己汽機車停放處所，最好拍下停車路名和四周地理位置，以免忘記停車地點。

胡姓男子參加路跑後忘了車停那裡，台南市警二分局警員熱心協助10分鐘協助找到。記者黃宣翰／翻攝
胡姓男子參加路跑後忘了車停那裡，台南市警二分局警員熱心協助10分鐘協助找到。記者黃宣翰／翻攝

台南 路跑 馬拉松

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