高雄婦將丈夫5萬救命錢放車廂 竊賊秒偷走打電玩花光
黃姓婦人將機車停放在高雄市一處宮廟前拜拜，後發現未蓋緊的置物箱內背包失竊，由於包裡有丈夫5萬元醫藥費，黃焦急報警；警方調監視器追查，發現騎單車竊賊當時就在對面守株待兔，循線查出周姓男子所為；周到案稱，已將5萬元買菸、打電玩花光。
警方指出，黃姓婦人（68歲）1日中午到鳳山警分局南成派出所報案，指稱到鳳山區林森路宮廟拜拜，將機車停在金爐前，將背包放在置物箱內後到廟裡參拜，拜完騎機車時，卻發現未蓋緊的置物箱內包包不翼而飛。
黃婦焦慮地說，背包裡有2張金融卡和5萬元，現金是丈夫的醫藥費，希望警方能抓到竊賊；警方調閱監視器追查，見竊賊騎單車到宮廟前，在一旁觀察，當下確認黃人已走進廟裡，隨即靠近機車，偷走置物箱內的包包。
警方循線查出是周姓男子（55歲）所為，隔天通知他到案說明；周坦承犯案，並帶警方前往高速公路旁草地找回被丟棄的黃婦包包，但5萬元現金他已拿去買菸、打電玩花費殆盡；警詢後依竊盜罪將他函送偵辦。
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