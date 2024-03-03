苗栗後龍好望角野火白天燒到黑夜 直升機支援空中灌救

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣後龍鎮好望角風景區今天中午雜草起火，水源難以到達，縣府消防局申請消防署空勤總隊直升機支援灑水，直到晚上8點左右才全部撲滅，燒毀面積約2.5公頃，還好沒有波及住家。

消防局今天中午12點29分，接獲報案後龍好望角發生雜草火警，調派第二救災救護大隊5車8人趕到現場，發現起火處是水源無法到達之坡地，再加上延燒面積相當廣大，滅火相當困難，評估後申請空勤總隊直升機支援灑水。

火場周圍沒有住家，消防人車在現場警戒，直升機來回7趟次到後龍溪取水，從空中灌救，直到下午5點控制火勢，晚上8點左右全部撲滅，約有2.5公頃雜草燒毀，沒有造成重大災害。

元宵節後客家掃墓時節，近來頻傳公墓雜草火災，好望角這場野火也從白天燒到黑夜，消防人員疲於奔命，消防局提醒掃墓「四不二記得」原則，包括「不」任意燒雜草：盡可能不燃燒雜草，如有必要，應先將雜草除下後，再找空曠的地方燃燒，並在旁警戒，以免飛火延燒；「不」隨意丟煙蒂：抽菸時，請注意勿隨意丟棄菸蒂，避免造成林野火災；「不」讓紙錢飛揚：燃燒紙錢時，應在旁留意燃燒情形，以免因餘燼飛揚而造成災害；「不」放爆竹煙火：建議使用環保鞭炮燃放，燃放時也應格外注意周邊防火及自身的安全。

「記得」撲滅餘燼：離開墓地時別忘了仔細檢查是否有未熄滅的火源，妥善運用水源將餘火澆熄後再離去，切勿因一時的不察、大意而造成無法挽回的後果；「記得」隨手收拾垃圾：帶來或製造的垃圾，在離開墓地時，請舉手之勞一併帶走，以維護環境。

苗栗縣後龍鎮好望角風景區今天中午雜草起火，消防署空勤總隊直升機支援灑水，直到晚上8點左右才全部撲滅，還好沒有波及住家。圖／民眾提供
苗栗縣後龍鎮好望角風景區今天中午雜草起火，消防署空勤總隊直升機支援灑水，直到晚上8點左右才全部撲滅，還好沒有波及住家。圖／民眾提供
苗栗縣後龍鎮好望角風景區今天中午雜草起火，消防署空勤總隊直升機支援灑水，直到晚上8點左右才全部撲滅，還好沒有波及住家。圖／民眾提供
苗栗縣後龍鎮好望角風景區今天中午雜草起火，消防署空勤總隊直升機支援灑水，直到晚上8點左右才全部撲滅，還好沒有波及住家。圖／民眾提供

火災 直升機 空勤總隊

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