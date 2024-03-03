闖建築工地偷電纜 鐵桿撥監視器防失風 警埋伏人贓俱獲
新北市瑞芳區一處建築工地兩度遭人侵入偷走電纜線，警方研判小偷食髓知味，還會再犯案便派員埋伏，果然等到蘇姓男子再來涉案，並用鐵桿撥動監視器鏡頭，避免被拍下犯案過程。警方出面逮人，並起出贓物，帶回偵詢後，依竊盜罪嫌送辦。
瑞芳警分局表示，瑞芳區大寮地區一處建築工地去年有電纜線遭竊，今年2月25日又接獲報案，小偷再次到工地偷電纜。警方研判竊嫌可能會再度來偷竊，在建築工地內埋伏，1日發現有毒品、竊盜前科的42歲蘇男現身，人贓俱獲。
警方查出，蘇姓男去年底開始，只要缺錢花用，就會到大寮地區工地偷竊電纜線，變賣現金花用，業主不堪其擾報案。蘇男多利用凌晨時分工班不在，且建案警衛人數較少時，翻越圍牆闖入工地，並使用鐵棍轉移監視器拍攝方向，企圖掩飾犯行。
蘇嫌連續盜竊電纜線近900公尺，業者估計損失約25萬元，但蘇將偷來的電纜線以每公斤120元賤賣，先後變賣約17公斤電纜線。
瑞芳警分局長陳建龍表示，將持續清查蘇男是否涉及其他起電纜線偷竊案件，並呼籲工地管理者應加裝多角度監視器設備，並落實工地建案相關管理程序，降低失竊風險，資源回收業者則勿回收來路不明的電纜線，以免觸法。
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