燃燒面積約50坪！基隆和平島鐵皮屋全面燃燒 遠處可見島上黑煙不斷擴散

基隆市和平島一間鐵皮民宅今天發生火警，並傳出爆裂聲。消防局獲報派員前往灌救時，屋內人員已逃出火場。消防員約1個小時候控制火勢並撲滅，初步研判可能是電熱水器故障釀災，火災調查人員進入火場採證，調查起火原因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今日傍晚5點31分接獲民報案，和平島和一路58巷內有間2層樓鐵皮屋起火燃燒，在遠處可明顯看見濃煙不斷往上竄。

消防局派遣第1大隊和中正、信義、信二分隊，以及仁愛、安樂快速救援小組共計16車30人前往搶救，定步通知市警局、台電、欣隆瓦斯、自來水公司派員前往協助。

消防員抵達現場時，鐵皮屋已全面燃燒，濃煙不斷竄出，屋內屋內人員已出及時逃出。消防隊員布線水線滅火，6點24分控制火勢，隨後撲滅及處理殘火。

消防員清查火場，確認無人受困火場傷亡。燃燒面積約50坪，起火點疑電熱水器，但需待進一步採證鑑識釐清。