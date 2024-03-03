迪化汙水廠工安意外…男清理浮沫失足6小時後救出 位於沉澱池底無呼吸心跳

台北市迪化汙水處理廠今天11時許發生工安意外，30多歲的張姓男子正要進行二沉池浮沫清理作業，開啟蓋板時不慎失足跌落沉澱池，消防人員獲報後趕往現場，於17時10分才將張男救出，已無呼吸心跳。

迪化汙水處理廠今天上午11時，委託操作廠商之張姓員工等3人，原計畫要進行二沉池浮沫清理作業，但於開啟蓋板時，張姓員工不慎跌落約10公尺深之沉澱池，現場人員即刻通報消防局，大同與中山消防中隊於11時7分進場，衛工處廠商也緊急抽水降低水位進行搶救，經抽乾池內汙水後，發現該名張姓員位於池底，17時10分由消防隊員將人體救出時，已無呼吸心跳。

衛工處黃邰聰廠長表示，因二沉池長40公尺、寬6公尺、深度約10尺，池內汙水量體龐大，經廠商緊急用抽水機持續抽水至16時10分，將池內污水抽除後，發現該名張姓員工在池底，經加強通風與量測池內空氣安全後，由消防隊員在17時10分將人體救出，張男已無呼吸心跳。

北市衛工處強調，非常遺憾發生此次職安事件，目前已要求委託操作廠商暫停二沉池5號池之浮渣蓋板周邊清潔作業，並全面檢討相關安全設施、人員裝備與作業流程，後續將依契約檢討廠商責任及確實改善，以防止類似事件再次發生。