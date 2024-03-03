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八旬老翁路邊摔倒 意外發現他走失員警協助返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

87歲林老先生昨天一早騎乘腳踏車外出倒垃圾後，忘記回家的路，騎著腳踏車在大馬路上四處趴趴走，行經東區府連路段時不慎自摔，被附近民眾發現報案，警員發現他手上戴有愛心手鍊，家人並已報警協尋，熱心聯絡上家人後，通知帶回返家。

台南市警一分局東門派出所昨天上午10點多處理府連路一起老翁騎腳踏車自摔案件時，發現老翁無法清楚表明身分，警員陳宗廷與王志宏眼尖地發現老翁手上戴有愛心手鍊，立即查詢防治組建檔易走失人口名單資料，發現老翁在早上約6點30分已被市警六分局通報為協尋人口。

由於氣溫遽降，室外氣溫大概15度左右，林姓老翁只穿著薄外套短褲，身上一直發抖，警員見狀查對核實老翁身分，救護人員確認身體狀況無恙後，先將他載返回派出所安置並通知報案人至所將老翁帶回照料。

據了解，家住南區的林姓老翁騎乘腳踏車外出倒垃圾後，因一時無法記起回家的路，在大馬路上騎著腳踏車四處趴趴走，在行經東區府連路段時不慎自摔，所幸在民眾及警方熱心積極協助後迅速尋獲，老翁兒子確定父親狀況平安無事後才放下心中的大石頭，非常感謝警方協助。

87歲林姓老先生自家中走失，經台南市警一分局東門派出所警員協助順利返家。記者黃宣翰／翻攝
87歲林姓老先生自家中走失，經台南市警一分局東門派出所警員協助順利返家。記者黃宣翰／翻攝

腳踏車 自摔

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