八旬老翁路邊摔倒 意外發現他走失員警協助返家

87歲林老先生昨天一早騎乘腳踏車外出倒垃圾後，忘記回家的路，騎著腳踏車在大馬路上四處趴趴走，行經東區府連路段時不慎自摔，被附近民眾發現報案，警員發現他手上戴有愛心手鍊，家人並已報警協尋，熱心聯絡上家人後，通知帶回返家。

台南市警一分局東門派出所昨天上午10點多處理府連路一起老翁騎腳踏車自摔案件時，發現老翁無法清楚表明身分，警員陳宗廷與王志宏眼尖地發現老翁手上戴有愛心手鍊，立即查詢防治組建檔易走失人口名單資料，發現老翁在早上約6點30分已被市警六分局通報為協尋人口。

由於氣溫遽降，室外氣溫大概15度左右，林姓老翁只穿著薄外套短褲，身上一直發抖，警員見狀查對核實老翁身分，救護人員確認身體狀況無恙後，先將他載返回派出所安置並通知報案人至所將老翁帶回照料。