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男敲破車窗偷走8千元現金逃逸 警上班途中巧遇登前逮人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
吳男上個月隨機敲破他人汽車車窗，竊走車內8000元現金，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
吳男上個月隨機敲破他人汽車車窗，竊走車內8000元現金，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝

吳姓男子有多項前科，上個月在新北市三重區敲破他人汽車車窗，竊走車內8000元現金後逃逸。案經車主發現報警查辦，上月26日承辦警上班途中，路經三種區自強路四段發現嫌犯，趨前攔下逮捕，帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，吳姓男子（64歲）有多項前科的他，上個月26日清晨6時許，他騎腳踏車隨機找尋犯案目標，途中他騎經新北市三重區溪尾街，敲破停車格內一輛汽車車窗，旋即打開右前座置物箱，偷走8000元險金後逃逸。

當天上午遭竊車主出門上班，發現車子右前座車窗被人敲破，車內置物箱內8000元現金不翼而飛，氣得報警處理。

三重警方獲報派員調閱事發地沿路監視器畫面，鎖定吳男涉嫌，積極查辦。翌日下午2時許，承辦員警騎車到派出所上班，途經三重區自強路四段發現吳男，立即衝前逮人。偵詢時，吳男坦承犯行，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

吳男上個月隨機敲破他人汽車車窗，竊走車內8000元現金，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
吳男上個月隨機敲破他人汽車車窗，竊走車內8000元現金，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
吳男上個月隨機敲破他人汽車車窗，竊走車內8000元現金，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
吳男上個月隨機敲破他人汽車車窗，竊走車內8000元現金，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
吳男上個月隨機敲破他人汽車車窗，竊走車內8000元現金，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
吳男上個月隨機敲破他人汽車車窗，竊走車內8000元現金，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
吳男上個月隨機敲破他人汽車車窗，竊走車內8000元現金，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
吳男上個月隨機敲破他人汽車車窗，竊走車內8000元現金，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝

三重 車主

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