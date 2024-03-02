男敲破車窗偷走8千元現金逃逸 警上班途中巧遇登前逮人

吳姓男子有多項前科，上個月在新北市三重區敲破他人汽車車窗，竊走車內8000元現金後逃逸。案經車主發現報警查辦，上月26日承辦警上班途中，路經三種區自強路四段發現嫌犯，趨前攔下逮捕，帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，吳姓男子（64歲）有多項前科的他，上個月26日清晨6時許，他騎腳踏車隨機找尋犯案目標，途中他騎經新北市三重區溪尾街，敲破停車格內一輛汽車車窗，旋即打開右前座置物箱，偷走8000元險金後逃逸。

當天上午遭竊車主出門上班，發現車子右前座車窗被人敲破，車內置物箱內8000元現金不翼而飛，氣得報警處理。