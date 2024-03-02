假車禍詐保露馬腳 男求警「當沒這事」與友雙雙被法辦

蕭姓男子串通友人李姓男子，想以假車禍方式詐保，交警介入發現異狀，蕭男事後坦承未發生事故，同時向員警求情「不然就當沒這回事」，被依詐欺取財未遂等罪嫌送辦，案經起訴，士林地院審結分別判蕭、李2人拘役50日、緩刑2年。

檢警調查，31歲蕭男去年5月25日清晨5時許報警，稱其騎乘機車在台北市內湖區新明路某巷口，不慎擦撞33歲李男機車車尾，轄區內湖交通分隊楊姓警員獲報到場處理，開立交通事故登記聯單後，蕭男事後上網填寫保險理賠申請書。

楊員著手清查事故過程時發覺異狀，首先是蕭男初步稱擦撞李男機車排氣管，兩車並無明顯擦撞痕跡；其次是相關監視器畫面顯示，看不出蕭男、李男機車發生碰撞，只見兩車前後靠近，李男機車就倒地；再擴大調閱事發前後監視器畫面，又發現兩人是相識友人，案發前甚至同行牽機車，自此懷疑事故真相不單純。

楊員5月26日晚間致電蕭男釐清確切案情，蕭男支吾其詞，楊員勸說從實招來，蕭男才坦承兩人車輛並未發生碰撞，報假案是為了請領保險金，還在電話中請求楊員，「不然就當沒這回事好了啦」。

警方獲悉後依詐欺取財未遂、使公務員登載不實等罪嫌將2人移送偵辦，案經起訴，士林地院近日審結，依詐欺取財未遂罪分別判蕭、李2人拘役50日，如易科罰金以1000元折算1日，緩刑2年，自判決確定日6月內需支付公庫3萬元。