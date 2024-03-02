快訊

影／讀賣巨人啦啦隊「VENUS」8人跨海應援 賽前亮相吸睛

高雄前鎮油槽清洗工安事故 工人身亡！李長榮發布聲明了

總統府憲兵中彈亡！死者父兄北上相驗 死因出爐

超熱心 男下班返家與妻女共進晚餐聽到車禍立即救傷患

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市義消總隊平鎮中隊復旦分隊員黃章珷，日前下班途中行經觀音區大湖路一段及嘉富路交叉路口時，聽到猛烈撞擊聲，立即調頭前往現場協助指揮交通、報案並與消防同仁一同評估、處置及後送傷者，獲得了消防和民眾一致的讚許。

平日忙於紡織事業的黃章珷，原為趕回家和妻女共進相約好久的晚餐，聽到駕車後方的巨大撞擊聲後，毫不猶豫地掉頭急駛至事故現場，因為他知道交通事故最可怕的就是二次事故，如同往常的交通事故處理，他先協助指揮交通，直到交通員警到達現場，隨後他再與消防弟兄協力使用頸圈和長背板，將患者車禍中脫困救出後上救護車，由轄區消防同仁協助送醫。

曾參與過平鎮轄內各大小救災救援工作，黃章珷深知災害現場的危險和不確定性，因此他始終深信，即使是一點點力量和協助，也能起到關鍵作用。黃說，每次各項消防常年訓練，他都主動擔任消防教官的助手，這不僅能讓他們檢視自己的動作，還能增加操作的機會，從而學到更多。空餘時間，他更積極訓練取得了 EMT1 的證照，因此，每當在路上發生交通事故，他都會毫不猶豫地去幫忙，為消防的學長姐爭取更多救援及救護的時間。

樂於助人的黃章珷不僅彰顯了義消的精神和專業素養，更展現了義消和消防共同合作的重要性，未來他也會持續鼓勵更多人一同參與社區救災救護的行列。

桃園市義消總隊平鎮中隊復旦分隊員黃章珷（左），日前下班途中行經觀音區大湖路一段及嘉富路交叉路口時，聽到猛烈撞擊聲，立即調頭前往現場協助指揮交通、報案並與消防同仁一同評估、處置及後送傷者。圖／桃園消防四大提供
桃園市義消總隊平鎮中隊復旦分隊員黃章珷（左），日前下班途中行經觀音區大湖路一段及嘉富路交叉路口時，聽到猛烈撞擊聲，立即調頭前往現場協助指揮交通、報案並與消防同仁一同評估、處置及後送傷者。圖／桃園消防四大提供
桃園市義消總隊平鎮中隊復旦分隊員黃章珷（右），日前下班途中行經觀音區大湖路一段及嘉富路交叉路口時，聽到猛烈撞擊聲，立即調頭前往現場協助指揮交通、報案並與消防同仁一同評估、處置及後送傷者。圖／桃園消防四大提供
桃園市義消總隊平鎮中隊復旦分隊員黃章珷（右），日前下班途中行經觀音區大湖路一段及嘉富路交叉路口時，聽到猛烈撞擊聲，立即調頭前往現場協助指揮交通、報案並與消防同仁一同評估、處置及後送傷者。圖／桃園消防四大提供

患者 車禍

延伸閱讀

和時間賽跑！高雄工人清油槽遭泥塊壓住受困 消防戴呼吸器挖泥搶救中

房東要收回！平鎮行政新大樓4度流標 斥資8.1億今開工

雲林完成1鄉1交通安全廊道 員警具備基礎救護能力

公園要建派出所消防隊引反彈 淡水民眾要求暫停

相關新聞

高雄工人清洗油槽受困...凌晨救出已身亡 李長榮化工發聲了

高雄市前鎮區油槽昨（1）日午間發生工安意外，吳姓工人於清洗油槽時遭油漬掩埋、送醫後不治。對此李長榮化工發布聲明，該油槽由...

假車禍詐保露馬腳 男求警「當沒這事」與友雙雙被法辦

蕭姓男子串通友人李姓男子，想以假車禍方式詐保，交警介入發現異狀，蕭男事後坦承未發生事故，同時向員警求情「不然就當沒這回事...

超熱心 男下班返家與妻女共進晚餐聽到車禍立即救傷患

桃園市義消總隊平鎮中隊復旦分隊員黃章珷，日前下班途中行經觀音區大湖路一段及嘉富路交叉路口時，聽到猛烈撞擊聲，立即調頭前往...

山道猴子熱門跑山道台3線車禍 無照機車騎士與乘客跌落山谷受傷

國內山道猴子熱門跑山道路，嘉義縣番路鄉台3線318公里路段，2月29日中午，17歲潘姓女子騎普通重機車，載同年紀同學吳姓...

台鐵九曲堂傳列車撞行人烏龍 他在軌道旁種菜被嚇到摔傷

台鐵3145次區間車今天上午10時7分許行經九曲堂站時，傳出撞傷侵入軌道男子烏龍事件；據了解，一名劉姓男子在軌道旁種菜，...

男大生感情受挫尋網戀 對方誆稱「我竹聯幫」嚇他

李姓大學生因感情受挫，在臉書交友尋求慰藉，與1名女子加Line，相約見面，對方要他購買遊戲點數當「保證金」，他依約轉給點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。