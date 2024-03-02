超熱心 男下班返家與妻女共進晚餐聽到車禍立即救傷患

桃園市義消總隊平鎮中隊復旦分隊員黃章珷，日前下班途中行經觀音區大湖路一段及嘉富路交叉路口時，聽到猛烈撞擊聲，立即調頭前往現場協助指揮交通、報案並與消防同仁一同評估、處置及後送傷者，獲得了消防和民眾一致的讚許。

平日忙於紡織事業的黃章珷，原為趕回家和妻女共進相約好久的晚餐，聽到駕車後方的巨大撞擊聲後，毫不猶豫地掉頭急駛至事故現場，因為他知道交通事故最可怕的就是二次事故，如同往常的交通事故處理，他先協助指揮交通，直到交通員警到達現場，隨後他再與消防弟兄協力使用頸圈和長背板，將患者從車禍中脫困救出後上救護車，由轄區消防同仁協助送醫。

曾參與過平鎮轄內各大小救災救援工作，黃章珷深知災害現場的危險和不確定性，因此他始終深信，即使是一點點力量和協助，也能起到關鍵作用。黃說，每次各項消防常年訓練，他都主動擔任消防教官的助手，這不僅能讓他們檢視自己的動作，還能增加操作的機會，從而學到更多。空餘時間，他更積極訓練取得了 EMT1 的證照，因此，每當在路上發生交通事故，他都會毫不猶豫地去幫忙，為消防的學長姐爭取更多救援及救護的時間。