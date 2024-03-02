彰化員林毒樹案 竟是油漆商雇工行凶

員林大道行道樹遭鑽孔、注射農藥，警方抓到嫌犯查獲農藥空瓶。圖／民眾提供 彰化縣員林市員林大道4段行道樹落葉惹來殺身之禍？日前民眾通報4棵行道樹疑遭鑽孔、注射毒液，員林警分局調閱近2個月鄰近路口監視畫面，鎖定2名嫌犯。油漆工程行林姓老闆被捕後，坦承行道樹落葉影響他的油漆工程品質，憤而雇用張男毒害樹木。警依妨害公務罪、毀損罪嫌移送偵辦。

彰化溪湖糖鐵綠道24棵行道樹，上月19日也被發現遭還播樹皮、鑽孔注射毒液，縣府與樹醫師會勘，研判樹齡超過20年的行道樹，半年前已遇害，樹皮逐漸乾枯、落葉，研判21棵樹已死，應速移除，剩3棵若未長新葉也等同枯死，但殺樹凶手迄今仍未落網。警方表示，案情膠著，但會積極偵辦。

員林警分局表示，員林大道4段有4棵水黃皮行道樹的根部，遭人蓄意鑽孔後，再灌入不明藥劑而枯死，經調閱近2個月數十支監視器，分析影像後鎖定永靖鄉張男、林男涉毒殺行道樹。

張嫌被傳喚到案，坦承受雇林嫌，用鑽孔機在樹幹鑽孔，再注射「年年春」農藥。警方找到鑽孔機和農藥空瓶，並傳喚林嫌。林嫌說，承包行道樹後面的店面油漆工程，施工時落葉影響施工品質，憤而「買凶殺樹」。

警方依「損壞公務員職務上掌管之物品」的妨害公務罪、毀損罪嫌移送偵辦；警方也依彰化縣樹木保護自治條例函送縣府裁處。依該條例無故侵害、損毀行道樹或公共園區樹木，違者可處5千至5萬罰款，並限期恢復原狀；惡意破壞者涉及毀損罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或1.5萬以下罰金。